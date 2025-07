Petícióban követelik az SZTE hallgatói, hogy az egyetem vizsgálja ki az oktatójuk homofób bejegyzését

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói a rektornak intézett nyílt levél után, most petícióval próbálják elérni, hogy az egyetem indítson vizsgálatot az egyik oktatójának homofób bejegyzése miatt.

Halállal lakoljanak a melegek

Az ügyről a 444-en is beszámoltunk, miszerint egy nappal a sosem látott méretű Budapest Pride után tett ki egy privát Facebook-posztot a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének egyik oktatója, amelyben a Bibliából, Mózes könyvéből idézett két részletet.

A posztot ugyan csak az ismerősei láthatták, de villámsebességgel kezdett el terjedni a hallgatók körében is, akik még aznap a Bölcsészettudományi Kar (BTK) Hallgatói Önkormányzatához (HÖK), valamint a Szociológia Tanszék vezetőjéhez fordultak panasszal. A Szociológia Tanszék később egy közleményben elhatárolódott. A HÖK pedig arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy minél előbb ki szeretnék vizsgálni az ügyet.

Ekkor az említett oktató eltávolította a Bibliát idéző Facebook-posztot, de nem sokkal később újabb poszttal jelentkezett, amelyben az előző posztját kritizálóknak üzent egy filmidézettel a Feltaláló című filmből, amelyben a Béres József azt mondja: „Kérem mondja meg az elvtársaknak, hogy nyalják ki a seggemet.”

Kommentbe pedig még azt is odaírta, hogy „Nos nagyjából ez a helyzet ma 2025-ben egy egyetemi tanszéken Szegeden. Ha keresztény vagy, nincs helyed a magyar szociológiában! Szégyen...” Majd később azt is írta, „üldöznek bennünket”.

Aztán ezt a posztot is törölte, de a történet még itt sem ért véget, ugyanis egy újabb filmrészlettel jelentkezett, ezúttal a Brian ételéből azt a részt linkelte be, amikor a római katona sorra kérdezi a halálra ítélteket, hogy kereszthalálra érkeztek-e. Ehhez azt fűzte hozzá: „A bibliai posztom lehetséges következménye”, és egy kacsintós smiley-t is mellékelt.

Később ezt is törölte. Az ügy kapcsán kerestük az érintett oktatót és az egyetem vezetését, azonban többszöri megkeresésünkre sem reagáltak. A hallgatók és a nyilvánosan elérhető információk alapján viszont megpróbáltunk képet kapni az oktatóról, amiről ebben a cikkben lehet olvasni.

Az egyetem hallgat

Nem csak nekünk nem reagált az egyetem vezetése, a hallgatók megkeresésére se. A Hallgatók az Egyenlőségért (HAE) legutóbbi közleményében emlékeztetet, hogy július 5-én egykori és jelenlegi hallgatókként nyílt levelet intéztek a Szegedi Tudományegyetem vezetéséhez.

„A levélre azóta sem mi, sem az érdeklődő hírportálok nem kaptak választ – az egyetem részéről semmilyen érdemi lépés nem történt” - írták.

„Úgy gondoljuk, hogy az egyetem felelőssége, hogy biztonságos és befogadó környezetet biztosítson minden diákja és munkavállalója számára – függetlenül azok származásától, nemi identitásától vagy szexuális orientációjától. Ha egy egyetemi oktató gyűlöletbeszédre emlékeztető tartalmat tesz közzé, az nem „magánvélemény”, hanem a közbizalommal való visszaélés. Különösen, ha hallgatókat tanít és értékel” - írták.

A HAE ezért most petíciót indított, hogy így vegye rá azt egyetemet, hogy indítson vizsgálatot az oktató bejegyzésével kapcsolatban. A petíciót már 140-en aláírták, itt lehet csatlakozni.