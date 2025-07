Pont „beletenyerelt” a kormány és a propaganda abba, ami most az oroszok érdeke

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Páratlan ütemérzékkel osztotta meg hétfő délelőtt Erdős Norbert fideszes országgyűlési képviselő azt a „hírt”, hogy Miskolc belvárosában egy ukrán férfi lövöldözött, addigra ugyanis a BAZ megyei rendőrség már rég cáfolta, hogy ukrán férfi használt volna gázpisztolyt a borsodi városban.

Az eredeti anyagot az Origó írta meg vasárnap, abból osztotta újra az „információt” Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is, ezután korrigált a rendőrség még vasárnap délután. Kubatovot nem említették, de azt fontosnak tartották kiemelni, hogy a sajtóban - szinte a teljes kormánypárti médiában - megjelent hírekkel ellentétben nem ukrán férfi lőtt.

Ezek után Kubatov Gábor nem korrigálta az eredeti posztját, ugyanúgy ott van az állítás és a drámai kép egy fegyverrel és piros felirattal arról, hogy „Ukrán merénylő támadt magyarokra!”, és csak egy kommentben igazított helyre annyival, hogy „Ukránnak vallotta magát, a szemtanúk is azt mondták, hogy ukrán, de végül kiderült, hogy nem az volt.”

Aki nem kattint a kommentekre Kubatov oldalán, az a rendőrségi cáfolatról nem értesül, ahogy azok sem, akik a poszttal újraosztás miatt találkoznak.

Kubatov és Erdős egyébként a bejegyzést az ukrán uniós tagság elleni újabb érvként használta fel. Mindkét politikust megkerestük a parlamenti e-mail címükön, hogy miért osztanak meg álhírt, illetve miért nem korrigálták azt. Erdős biztosan látta az üzenetet, ugyanis válaszként érkezett tőle egy üres mail. Valószínűleg csak továbbítani akarta a megkeresésünket, de innentől hiába kértük, hogy küldje el a választ is, többet nem jelentkezett.

Orbán manipulált videója

Nemcsak Kubatov és Erdős terjeszt álhírt, Orbán Viktor is manipulált videót osztott meg a Facebook-oldalán Sebestyén József ügyében. A pár napja futó videóról Rácz András Oroszország-szakértő vasárnap megírta, két snitten nem Sebestyén látható, hanem egy másik, Ungváron elhunyt férfi, akiről korábban jelent meg felvétel a Kárpáti Igaz Szóban.

A miniszterelnöki videóban nem jelzik, hogy ez illusztráció lenne, a képek alatt Orbán végig az elhunyt Sebestyén Józsefről beszél. Ezt a péntek reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújából vágták ki.

Orbán itt Sebestyénről beszél, miközben nem ő van a képen. Ezt sehol nem jelezték, és hétfő késő délutánig nem korrigáltak Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Rácz azt írta, az Ungváron elhunyt férfit nem verték meg, hanem beteg volt és a toborzóirodában lett rosszul, ezután került kórházba. A szakértő szerint Orbán videója így „kristálytiszta manipuláció, másképp fogalmazva hazugság.”

Arról, hogy Sebestyénnel mi történt, ellentmondó információk vannak, és perdöntő bizonyítékkal egyik fél sem állt elő.

A család szerint - legalábbis a testvére korábbi, azóta nem elérhető Facebook-posztja alapján - a férfit „kényszersorozáson” megverték, majd a verés következtében nem sokkal később elhunyt. Az ukránok szerint ez nem igaz, a férfi halálát tüdőembólia okozta, és nem találtak rajta verésnyomokat. Orbán Viktor miniszterelnök a családnak hisz, péntek reggel pedig – bemutatott konkrét bizonyítékok nélkül – többször kijelentette, hogy Sebestyént agyonverték.

Közben egy hétfőn reggel megjelent cikkben a Mandinerben az ügyről a magyar sajtóban elsőként beszámoló Veczán Zoltán nem győzi hangsúlyozni, hogy ő azt írta: „a toborzótisztek megvertek egy férfit, aki később meghalt. A közvetlen ok-okozati összefüggés, bár a család mellett az azóta előkerült videók közül a hitelesítettek is egyre inkább erősítik, bárhogy szeretnék is a számba adni, nem hagyta el azt”. És később is visszatér erre: „Azt, hogy a halála és a megverése között milyen közvetlen vagy közvetett ok-okozati összefüggések vannak, jelenleg nem tudjuk, legfeljebb sejteni lehet: például abból kiindulva, hogy az elmúlt időszakban jópár hasonló eset történt, ami halállal végződött, a belső vizsgálat gyakran nem tárt fel problémákat”.

A hivatalos kormányzati narratíva viszont az, hogy Sebestyént az ukrán kényszersorozók agyonverték.