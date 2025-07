Trump szerint Zelenszkijnek nem szabad megcéloznia Moszkvát

Donald Trump azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem szabad megtámadnia Moszkvát, Vlagyimir Putyinnak pedig 50 napon belül tűzszüneti megállapodást kell kötnie, különben életbe lépnek az Oroszország elleni szankciók.

Trump azután beszélt az esetleges ukrán csapásokról, hogy a Financial Times azt írta, megkérdezte Volodimir Zelenszkijtől, el tudnák-e találni az ukránok Moszkvát és Szentpétervárt. Újságírói kérdésre az amerikai elnök kedden azt mondta, Zelenszkijnek „nem szabad megcéloznia Moszkvát”.

Vologyimir Zelenszkij és Donald Trump 2025 február 28-án a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az elnöktől azt is megkérdezték, hogy Ukrajna pártján áll-e. Azt válaszolta, hogy senki pártján sem áll, csak az emberiesség pártján, mert „meg akarja állítani a gyilkolást”.

Az Oroszországgal kapcsolatban belengetett szankcióiról pedig azt mondta, hogy az 50 napos határidőt nem tartja hosszúnak, „akár lehetne rövidebb is”. „Ha az 50 nap lejárta után nem lesz megállapodás, nagyon rossz dolgok történnek majd.”

Trump Ukrajnával kapcsolatos kommunikációja hétfőn vett újabb fordulatot. Megfenyegette Vlagyimir Putyint arra az esetre, ha 50 napon belül nem lesz Ukrajnában béke, és bejelentette, hogy Patriot légvédelmi rendszereket és elfogórakétákat fog biztosítani Ukrajnának. A Financial Times információi szerint azonban a háttérben olyan nagy hatótávolságú fegyverekről is tárgyalnak az amerikaiak, amikkel orosz nagyvárosokat is támadhatnának az ukránok.

Az amerikai elnök 50 napos ultimátumáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via Reuters)