Dnyipróban vették őrizetbe a csehországi és szlovákiai iskolai bombafenyegetések gyanúsítottját

Szlovák, cseh és ukrán rendőrök razziáztak reggel az ukrajnai Dnyipróban a csehországi és szlovákiai bombariadók ügyében. A szlovák hatóságok a Facebookon közölték, hogy őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt. A szlovák rendőrség közölte, hogy „egy személyt – egy ukrán állampolgárt – vettek őrizetbe, akivel jelenleg eljárási intézkedéseket hajtanak végre”.

A Napunk szerint ezután a szlovák és a cseh médiában is elterjedt, hogy egy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe az iskolai bombariadók miatt, a BIS cseh hírszerző szolgálat pedig később azt írta az X-en: „Az elfogott személy tevékenységét valószínűleg egy orosz szereplő finanszírozta.”

Ezt a Denník N-nek is megerősítette egy anonim cseh rendőrségi forrás, és a lap szerint a cseh hatóságokat is meglepte, hogy a szlovák rendőrség nem említette ezt az információt, ráadásul a szlovákok annak ellenére számoltak be az ügyről, hogy a csehek azt kérték, még ne tegyék. A cseh rendőrség közleménye szerint a műveletben „meghatározó szerepet” játszottak a cseh nyomozók, az ügyészség és a BIS.

Szlovákiát több hullámban is érte bombafenyegetés, Csehországban pedig 2024. szeptember 3-án 600 általános iskolát fenyegettek meg bombával, másnap további 400 iskolát, köztük középiskolákat. A cseh titkosszolgálat szerint Oroszország állt a bombafenyegetések mögött. „A jelenlegi nyomozás világosan összefüggést mutat az orosz nyelvű közeggel. Emellett a csehországi bombafenyegetésekhez kapcsolódóan konkrét információs műveletek is történtek” – állt a jelentésükben. (Idén januárban magyarországi oktatási intézmények is kaptak fenyegető e-mailt.) (Telex)