Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Ekrem İmamoğlu török ellenzéki vezetőt

Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármestert és vezető ellenzéki politikust 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték a városi ügyész megsértése és megfenyegetése miatt – írja a Guardian egy bírósági dokumentum alapján.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Az isztambuli Silivri bírósági és büntetés-végrehajtási komplexumban tartott tárgyaláson a bíróság egy év, öt hónap és tizenöt napos büntetést szabott ki a politikusra hivatalos személy megsértése, valamint további két hónap és tizenöt napot fenyegetés miatt. A tárgyaláson İmamoğlu valamennyi vádat tagadta. Azt mondta, politikailag motivált támadások célpontja lett azért, mert elindulna Erdoğan ellen a 2028-as elnökválasztáson. Az ügyész eredetileg hét év és négy hónap szabadságvesztést, valamint közügyektől való eltiltást kért az Recep Tayyip Erdoğan elnök legfőbb kihívójának számító politikusra. Utóbbi azonban nem lépett életbe, mivel az ítélet nem érte el a törvényben előírt kétéves határt.

Tüntetők Isztambulban. Fotó: ADEM ALTAN/AFP

İmamoğlu március óta előzetes letartóztatásban van, egy másik ügyben korrupcióval és terrorszervezet segítésével is vádolják. Letartóztatása után hatalmas tömegtüntetéseket tartottak Isztambulban. Azóta már a pártjához, a Köztársasági Néppárthoz (CHP) tartozó polgármestereket is őrizetbe vesznek. A rendőrség ezeket az intézkedéseket is a szervezett bűnözés elleni harccal indokolta, a legnagyobb ellenzéki tömörülésnek számító CHP azonban újfent politikai motivációt emleget. A letartóztatások előző köréről is írtunk, tavasszal pedig azt elemeztük, hogy a változó nemzetközi környezet is bátoríthatja Erdogant, hogy sorra leszámoljon a legfontosabb ellenzéki politikusokkal.