Mészáros Lőrinc alapítványai 3,9 milliárd forintnyi adományt kaptak, ebből 2,7 milliárdot adományoztak tovább

Május vége, június eleje nemcsak a cégek éves beszámolóinak a leadási határideje, a civil szervezeteknek is ekkortájt kell leadniuk a közhasznúsági jelentésüket. Így pedig kicsit több információhoz juthatunk Magyarország legvagyonosabb embere, Mészáros Lőrinc jótékonykodásáról, bár időről időre saját maguk is kiadnak egy-egy közleményt arról, hogy milyen értékben és milyen módon jótékonykodtak. A közelmúltban Mészáros felesége, Várkonyi Andrea révén került ismét a hírekbe ez a téma, ezért megnézzük, mit is műveltek tavaly a Mészáros Lőrinchez kötődő alapítványok.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián, 2023. október 28-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Több mint 200 millió forint értékben támogatjuk a családokat idén nyáron is!” – írta Instagram-oldalán Várkonyi Andrea, aki a poszthoz feltöltött videóban azt mondta, az esemény után biztos meg fognak jelenni negatív cikkek a sajtóban, hogy miért csak ennyi pénzzel segítenek.

„Rettenetesen ki van a világ fordulva magából, teljesen el van veszítve a fókusz. Azt gondolom, hogy a fanyalgóknak és a kötekedőknek azt kéne meglátni, hogy mi legalább segítünk, mert a lehetősége, hogy segítsen, mindenkinek megvan, a saját körülményeihez és adottságaihoz mérten”

– mondta, hozzátéve, hogy kutya kötelességünk segíteni a rászorulóknak, az anyagi helyzetünktől függetlenül.

Nos az alapítványok jelentései alapján ennél sokkal több pénzről, és sokkal több olyan emberről van szó, aki részesült az alapítványok közhasznú tevékenységéből. Mészáros Lőrinchez – és egyúttal Várkonyi Andreához – több alapítvány is kötődik:

a Mészáros Alapítvány,

a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány,

az Alapítvány az innovatív oktatásért,

illetve a Pro Filii Alapítvány, amely az imént idézett 200 milliós segítséget adja a családoknak idén nyáron.

Míg az első kettő elsősorban helyben és Felcsút környékén tevékenykedik, a harmadik az oktatás területén, a negyedik pedig gyakorlatilag a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordinálja. Ez a négy alapítvány tavaly összesen 3,9 milliárd forintnyi adományt kapott összesen az egyébként ismeretlen adományozóktól, amiből az év folyamán 2,7 milliárd forintot adományozott tovább a négy szervezet.