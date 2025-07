Húszan meghaltak Gáza déli részén egy élelmiszerosztásnál kitört tömegpánikban

Legalább húsz palesztin halt meg a Gázai övezet déli részén, egy amerikai támogatású humanitárius központnál kitört tömegpánikban – írja a Guardian a palesztin egészségügyi hatóságok és szemtanúk alapján.

Fotó: MAHMOUD ASSA/Anadolu via AFP

A tragédia a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF) telephelyén történt, miután a biztonsági őrök könnygázt vagy paprikasprayt vetettek be az éhező tömeg ellen. A GHF közleménye szerint szerdán reggel egy „kaotikus és veszélyes tülekedés” során tizenkilenc embert agyontapostak, egy embert pedig megkéseltek. A szervezet nem válaszolt az arra vonatkozó kérdésekre, hogy használtak-e könnygázt vagy paprikasprayt.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint tizenöt ember fulladt meg, miután mérgező gázokat vetettek be a tömeg ellen. „Ez az első eset, hogy segélyelosztó központoknál fulladásos és agyontaposásos haláleseteket regisztráltunk” – áll a hatóságok közleményében.

Egy közösségi médiában megosztott – egyelőre nem hitelesített – videón egy férfi arról számolt be, hogy a biztonságiak könnygázt vetettek be a már eleve kifulladt, segélyért sorakozó tömeg ellen. „Úgy futottam, mint mindenki más, hogy elérjek az elosztóponthoz” – mondta. „Az emberek egymást taposták a bejáratnál, és akkor az őrök elkezdtek ránk könnygázt fújni.” A GHF azt is állította, hogy a Hamászhoz köthető emberek felelősek zavargásért. Fegyvereseket is azonosítottak a tömegben, egy lőfegyvert el is koboztak.

Az ENSZ emberi jogi hivatala pénteken hozta nyilvánosságra, hogy május vége óta legalább 798 ember halt meg Gázában, miközben élelmiszersegélyre várt. Közülük 615-en a GHF telephelyeinek közelében haltak meg, 183-an pedig a segélykonvojok útvonalán voltak. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a gázai övezetben éhínség fenyeget, 21 hónappal az Izrael és a Hamász közötti háború kezdete után.