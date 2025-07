Trump már nem kéri azoknak a republikánusoknak a támogatását, akik „bedőltek az Epstein-hoaxnak”

Donald Trump a saját támogatóira támadt, amiért ellenezték a kormányának döntését, miszerint nem hoznak nyilvánosságra további anyagokat az elítélt, majd gyanús körülmények között a cellájában meghalt Jeffrey Epstein ügyében folytatott nyomozásról: Trump azzal vádolja őket, hogy bedőltek a demokraták narratívájának.

Az amerikai elnök a Truth Socialön azt írta:

„KORÁBBI támogatóim bedőltek ennek a »baromságnak« (bullshit), teljesen, gondolkodás nélkül. Nem kérem többé a támogatásukat!”

Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

Az Igazságügyi Minisztérium a múlt héten közölte, hogy nem létezik olyan „ügyféllista”, ami olyan nagy hatalmú emberek nevét tartalmazná, akik részt vettek Epstein fiatal lányokkal kapcsolatos kereskedelmében, és nem fognak újabb dokumentumokat nyilvánosságra hozni. Ez felháborította Trump néhány prominens támogatóját, akik úgy vélik, a globális elit tagjai is érintettek Epstein bűneiben, és a kormány hallgatása őket védi. A kampány során Trump még azt ígérte, hogy további részleteket hoz majd nyilvánosságra az Epstein-ügyben.

A Wall Street Journal szerint ez az eset Trump eddigi legjelentősebb összezördülése saját táborával és néhány republikánus képviselővel azóta, hogy másodjára hivatalba lépett.

Néhány támogatója azt is kifogásolta, hogy Trump nemrég amerikai légicsapásokat rendelt el Irán ellen – mivel sokan attól tartanak, hogy ez újabb elhúzódó közel-keleti konfliktust idézhet elő –, illetve hogy fegyvereket küld Ukrajnának.

Trump a közösségi médiában „gyengéknek” nevezte felháborodott támogatóit, mondván, a demokraták munkáját végzik. „Hat hónap alatt több sikert értem el, mint talán bármelyik elnök hazánk történetében, és ezek az emberek csak erről akarnak beszélni – a hamis hírek és a sikerre éhes demokraták nyomására –, a Jeffrey Epstein-átverésről” – írta.

Néhány republikánus képviselő a Kongresszusban próbálja rákényszeríteni az Igazságügyi Minisztériumot, hogy hozzon nyilvánosságra több információt. Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselő petíciót nyújtott be, hogy szavazásra bocsássák több, Epsteinhez köthető irat kiadását, és a kaliforniai demokrata képviselő, Ro Khanna is csatlakozott hozzá.

Kezdetben legalább két másik republikánus, a georgiai Marjorie Taylor Greene és a tennesseei Tim Burchett is támogatta a kezdeményezést. „Mindenki számára világossá akarom tenni. Vakságig tartó hűségem és hitem kizárólag Istenben és Jézus Krisztusban, a megváltómban van” – írta az X-en Greene, a MAGA mozgalom egyik vezető alakja.

A louisianai republikánus házelnök, Mike Johnson is jelezte, hogy több átláthatóságot akar az ügyben. „Ez egy nagyon érzékeny téma, de mindent nyilvánosságra kell hozni, és hagyni kell, hogy az emberek döntsenek” – mondta a jobboldali Benny Johnsonnak adott interjúban.

A hét elején a New York-i Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata kisebbségi vezetője azt mondta, két lehetőség van: vagy Trump szövetségesei hazudtak évek óta az ügyféllistáról, vagy most próbálják eltitkolni azt. „Az amerikai népnek joga van tudni az igazságot. Mit próbál eltitkolni – ha egyáltalán bármit – a Trump-kormány és az Igazságügyi Minisztérium? Ha nincs mit rejtegetniük, bizonyítsák be az amerikai népnek!” – mondta hétfőn Jeffries.

Csütörtök este a Fehér Házban arra a kérdésre, hogy miért érdekli ennyire Trump támogatóit az Epstein-ügy, az elnök azt válaszolta, nem érti, miért érdekelné őket ennyire, mert Epstein „soha nem volt nagy tényező” az életében. Trump az ügyet „unalmasnak és mocskosnak” minősítette, sőt azt sugallta, hogy csak „elég rossz emberek” akarják életben tartani a történetet.