Eljárás indult a Mediaworks ellen a miniszoknyás felhívásuk miatt

Eljárást indított a Médiatanács a kormánypárti Mediaworks ellen, miután a kiadványa, a Metropol nevű bulvár-propagandalap június 4-én arra buzdította az olvasókat, hogy küldjenek be lesifotókat miniszoknyás nőkről.

A felhívás Fotó: 444

A hatóság sok bejelentést kapott az ügyben. Most azt vizsgálják, hogy a lap ezzel megsértette-e a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényeket.

A TV2-t két ügyben is elmarasztalták. Egyrészt a Hunyadi című sorozat több részét rossz korhatári besorolással idősávban adták le (a Nemzeti Filmiroda egyes jelenetek miatt 16 éven aluliaknak nem ajánlja), de a Nagy Duett egyik száma is kifogásolható időpontban ment. Ezekért a csatorna összesen 15 milliós büntetést kapott. A Hunyadi besorolása miatt korábban is büntették a csatornát.