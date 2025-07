Orbán: Lesz belőlem még ellenzéki politikus

A miniszterelnök az Ultrahang nevű csatornán folytatta a Youtube-offenzíváját, ahol többek között azt is megkérdezték tőle, hogy ha egyszer kikerülne a hatalomból, lenne-e újra ellenzéki politikus vagy akkor már inkább nem csinálná. „Az nem kérdés, hogy lesz még belőlem ellenzéki politikus, mert most, hogy az emberi élet hossza egyre inkább kitolódik – most 62 éves vagyok, édesapám 85 –, jó esélyem van arra, hogy még ezt is túllépjem, az húszegynéhány év.

És miután eldöntöttem, hogy nem megyek sem az üzleti, sem a tudományos életbe, hanem a politikában és a közéletben maradok, mert ez az én szakmám,

parlamenti képviselőként a következő időszakban mindaddig tevékenykedni szeretnék, amíg az emberek megválasztanak, és a pártom hajlandó jelölni” - mondta Orbán Viktor, aki parlamenti képviselőként szeretne nyugdíjba menni. Arra számít, hogy akkor kell hátrébb lépnie, amikor kiderül, hogy az emberek nem támogatják eléggé vagy elveszti a munkája iránti lelkesedését, esetleg olyan kihívások jönnek, amikre már ő tud megfelelő válaszokat megadni. „De attól még képviselő az ember, meg fogják hallgatni, mégiscsak van tapasztalatom, tehát én úgy képzelem az életemet, hogy életem végéig ebben a polgári politikai világban maradok.”

A 2026-os választásokon szerinte nem az a kérdés, hogy van esélye nyerni a Fidesznek, hanem, hogy van-e esélye nyerni másnak. „Fidesz az Európának az egyik legsikeresebb, valószínűleg a legjobban szervezett és legnagyobb politikai közössége. Tehát mi minden választásnak úgy megyünk, mi vagyunk az esélyesek. Az a kérdés, hogy valaki másnak van-e esélye nyerni” - mondta a miniszterelnök. Azt mondta, „szerény, de magabiztos nyugalommal” áll a kampány előtt, mert szerinte teljesítették, amit 2022-ben ígértek. Itt olyan eredményeket sorolt, mint hogy kimaradtunk a háborúból, vagy kitartottak a migrációs politikájuk mellett, de megemlítette a genderügyeket, az otthonteremtési programot és a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését is.

„Tehát miért kéne nekem abból kiindulnom, hogy ennek a választásnak nem mi vagyunk az esélyesei. Hát miért ne mi lennénk? Az, hogy az ellenzéknek mindig van 35-38-40 százaléka, az természetes dolog, mert demokráciában élünk. Írja föl, legutóbb 22-ben, 52 voltunk mi, és 38 az ellenzék. Beszéljünk erről 6 hónap múlva.”

Elhasználódtak a hangszálai

Előkerült a legutóbbi brüsszeli sajtótájékoztatója is, ahol az ukrán csatlakozásról szóló kérdésnél furán dadogni kezdett. „Küzdök a hangszálaimmal. Néha előfordul. Igyekszem ezt megtartani magamnak, nem tartozik ez senkire, de szerintem elhasználódtak, és ezért néha megfeszül, és akkor várnom kell egy kicsit, hogy meg tudjak indulni. Mikor sokan vannak és nagy a nyilvánosság, akkor ezt nehéz eltitkolni” - magyarázta a történteket.

Akkor baj van

Orbán szerint mindenképpen el kell kerülni, hogy Donald Trump másodlagos vámokat vessen ki az oroszokra, vagyis az orosz energiát vásárlókat büntesse. Az amerikai elnök legutóbb ezzel fenyegette meg Vlagyimir Putyint, ha 50 napon belül nem sikerül megegyezni az ukrajnai háború befejezéséről. A miniszterelnök szerint ha ez így alakul, akkor baj van. „Amit lehet, meg kell tenni annak érdekében, hogy megállapodás jöjjön létre 50 napon belül az oroszok és az amerikaiak között. Én nem fűzök semmilyen reményt egy orosz-ukrán megállapodáshoz. Minden reményemet egy orosz-amerikai megállapodáshoz fűzök.”

A büdös életben nem fogja megszavazni az uniós költségvetést

Orbán továbbra is úgy látja, hogy nincs olyan kijelölhető pont, ami után már nem éri meg az Európai Unióban lenni. „Nyugodt vitában azt tudom mondani mindenkinek, hogy ma még sokkal inkább megéri Magyarország számára belül lenni az Európai Unión és küzdeni a belső változásokért, mint kilépni onnan.” Ugyanakkor szerinte az EU új költségvetési javaslata Ukrajnáról szól: „Ez nem egyszerűen csak ukránpárti, ez egy Ukrajna-költségvetés. Az összes pénz 20-25 százaléka ebből a költségvetésből, ahogy most olvasom, ez automatikusan Ukrajnába megy.”

De legkevésbé a jogállamisági feltételek tetszenek neki: „A zsarolási eszközöket benne hagyták. Tehát ez olyan, mintha ez a te pénzed lenne, de ez csak egy hipotézis, mert olyan mechanizmusokat, szankciós rendszereket hagytak benne a költségvetésben, hogy tőled ezt a pénzt bármikor elvehessék. És ha te nem támogatod Ukrajna tagságát, vagy nem engeded be a migránsokat, vagy a genderügyben ellenállsz, akkor zsarolnak Brüsszelből.” Azt mondta, hogy ezt a költségvetést a „büdös életben” nem fogja megszavazni, mert szerinte ezekkel a szabályokkal guillotine alá teszik Magyarország fejét. Hozzátette, hogy most egy hosszú egyeztetési folyamat kezdődik az Európai Bizottság és a tagállamok között.

Nehezebb a repülőrajt, mint várta

Orbán elismerte, hogy nem alakult olyan jól az év, mint azt januárban várta. Most úgy számol, hogy a beígért repülőrajtot talán az év második felében láthatjuk. „Azt gondoltam egyébként, hogy könnyebb lesz. Tehát amikor az év elején arról beszéltem, hogy milyen gazdasági kilátásokkal érdemes számolni, akkor azt gondoltam, hogy az év első felében lesz béke, de legalábbis tűzszünet az orosz-ukrán háborúban.” Trump fellépésétől azt várta, hogy meghátrálásra kényszeríti az ukránokat is, meg az európaiakat is, az ukránok el fogják fogadni, hogy a háború folytatásának nincs értelme.

Amikor szóba jött, hogy a miniszterelnök gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc, és családtagjai állami megrendelésekből gazdagodtak meg, Orbán az eddigi leggyengébb érvelésével próbálta elhárítani a kérdést, ami még a „Nem foglalkozom üzleti ügyekkel” című klasszikus mondásnál is bénább: