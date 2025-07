Ukrajna szerint már több mint 1 millió orosz esett el a háborúban

Az ukrán hadsereg legfrissebb jelentése szerint 1 millió 38 ezer 650 orosz katona esett el az orosz-ukrán háború kitörése óta. A statisztikában benne van a július 16-án elesett 1190 orosz katona is.

A jelentés szerint Oroszország továbbá elveszített:

11 029 tankot,

22 996 páncélozott harci járművet,

55 383 járművet és üzemanyagtartályt,

30 438 tüzérségi rendszert,

1440 többszörös indítású rakétarendszert,

1197 légvédelmi rendszert,

421 repülőgépet,

340 helikoptert,

46 414 drónt,

28 hajót és csónakot,

és egy tengeralattjárót.

Egy pap szentelt vizet permetez a donyecki és a luhanszki területre telepítendő orosz katonákra eskütételük során Fotó: ARKADII BUDNITSKII/Anadolu via AFP

Mivel ezek az adatok Ukrajna adatai, fenntartásokkal kell őket kezelni. A NATO legutóbb áprilisban becsülte meg az áldozatok számát. Ők 250 ezer orosz katona halálát valószínűsítették, és azt írták, hogy a halottak és a sebesültek összesített száma körülbelül 900 ezer fő lehet.

Az orosz haderő veszteségeiről az orosz kormány nem tesz közzé információkat, ugyanakkor a nyugati titkosszolgálatok saját számításaik és értesüléseik alapján készítenek becsléseket. A NATO is ezekre az információkra alapozta becslését. (via The Kyiv Independent)