A Wall Street Journal szerint csöcsöket és fanszőrzetet is rajzolt Trump az Epstein születésnapjára küldött levélre, óriási a botrány

A Wall Street Journal szerint Jeffrey Epstein 50. születésnapjára spéci ajándékot kapott: bőrbe kötötték a családtagjai és barátai által neki írt leveleket, köztük egy olyat, amit Donald Trump írt neki.

Trump állítólag rajzolt is neki, egy meztelen nő körvonalait, a keresztnevét pedig oda írta fel, ahol a női alak fanszőrzete lett volna.

A levelet a Trump sikereiben komoly részt vállaló Fox News tulajdonosának, Rupert Murdochnak a lapja hozta le.

Trump, aki tagadja, hogy ő írta volna a levelet, a háttérben napokon át próbálta rávenni Murdochot, hogy ássa el a sztorit.

Az elnök kiborult, és posztokban kezdte hülyézni a republikánus szavazókat, akik a kutatások szerint fontos témának tarják az Epstein-ügyet, és nem értenek egyet Trumppal.

Pedig Trump a héten arról beszélt, hogy az egész ügy a demokraták műve, és csak őket érdekli.

A 2021-ben 20 évre ítélt Ghislaine Maxwell és a 2019-ben a cellájában meghalt Jeffrey Epstein. Fotó: HANDOUT/AFP

Ghislaine Maxwell 2003-ban különleges ajándékkal készült Jeffrey Epstein 50. születésnapjára: a nő megkérte a később fiatalkorúak ellen elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt pénzember családtagjait és pár tucat barátját, hogy írjanak neki köszöntő leveleket, amiket bőrbe kötve, album formájában adott át az ünnepeltnek. A Wall Street Journal tényfeltáró cikke szerint az egyiket Donald Trump írta. Vagyis írta és rajzolta. A levél a lap szerint ugyanis úgy néz ki, hogy a rövid, géppel írt szöveget egy vastag filctollal felskiccelt meztelen női alak veszi körbe. A kézzel írt „Donald” aláírás pedig szándékosan a nő szeméremszőrzetét utánozza.

A szöveg maga egy képzeletbeli évődő párbeszéd Trump és Epstein között, és így hangzik:

Narrátor: Az élet több annál, mint hogy meglegyen mindenünk.

Donald: Igen, több, de nem árulom el, hogy mi a lényege.

Jeffrey: Én sem, mivel tudom, mi az.

Donald: Több dolog is közös bennünk, Jeffrey.

Jeffrey: Igen, ha jobban belegondolok.

Donald: Észrevetted, hogy a rejtélyek nem öregszenek?

Jeffrey: Ami azt illeti, ez világossá vált számomra, mikor utoljára találkoztunk.

Donald: A haverság csodálatos. Boldog születésnapot - és minden nap legyen egy újabb csodálatos titok.

Az album a lap szerint megtalálható az Epstein-ügy tárgyi bizonyítékai között.

Az albumba a WSJ szerint több hasonló pikáns üzenet, illetve versek, fotók és szöveges üdvözletek kerültek bele üzletemberektől, kutatóktól, Epstein korábbi barátnőitől és gyerekkori barátairól. Leslie Wexner, a Victoria’s Secret milliárdos tulajdonosa például annyit írt, hogy „Azt akartam adni neked, amit a legjobban akarsz…úgyhogy tessék”, és mellérajzolt két női mellet.

A lap kérdésére Trump - még kedden - tagadta, hogy ő írta volna a levelet vagy rajzolta volna a női alakot.

„Ez nem én vagyok. Ez hamisítvány. Ez a Wall Steet Journal kamusztorija. Soha életemben nem írtam rajzot. (sic!) Nem szoktam nőket rajzolni. Én nem így beszélek, ezek nem az én szavaim.”

Az elnök azonnal meg is fenyegette a WSJ-t, hogy bepereli őket, „mint mindenki mást”.

Epsteint az 50. születésnapja után 3 évvel tartóztatták le először, utána rövid ideig börtönben is ült 2008-tól kezdve, hogy második letartóztatása után a börtönben legyen öngyilkos 2019-ben.

Trump és Epstein a 90-es években és a kétezres évek elején sokat buliztak együtt, több fotó is készült róluk. Egy 1992-es NBC-s videón Epstein Mar-a-Lagóban bulizik Trumpnál. A későbbi elnök a repülési naplók szerint többször utazott ekkoriban a pénzember magángépén. Amikor a New York Magazine 2002-ben profilcikket közölt Epsteinről, Trump ezt nyilatkozta nekik: „15 éve ismerem Jeffet. Eszméletlen fickó. Szórakoztató társaság. Még azt is mondják róla, hogy annyira szereti a szép nőket, mint én, és közülük sokan a fiatalabb eresztésbe tartoznak."

Korábban mindketten azt mondták, hogy a kétezres évek elején eltávolodtak egymástól. Trump szerint a barátságuk már ezelőtt véget ért, hogy Epstein bűnösnek vallotta volna magát kiskorú prostitúcióra kényszerítésében, és 2008-ban börtönbe került volna.

Az Esptein-ügy akkor lett újra téma, amikor Trump Igazságügyi Minisztériuma most hétfőn váratlanul bejelentette, hogy alaptalanok voltak az Epstein halála körüli elméletek, és nincs olyan lista, amin azok szerepelnének, akiknek Epstein fiatal lányokat szervezett volna be szexuális célból. Ez azért keltett meglepetést, mert Pam Bondi miniszter nem sokkal korábban nagy leleplezéseket, egy rakás pikáns nevet és repülési listákat ígért a nagyközönségnek. Bondi februárban egyszer azt állította, hogy éppen az ügyféllistát nézegeti az íróasztalánál ülve. Amikor kedden egy újságíró rákérdezett erre, Bondi azzal tagadott, hogy februárban ő nem az ügyféllistára, hanem Epstein teljes aktájára plusz a JFK és Martin Luther King meggyilkolásával kapcsolatos dokumentumokra gondolt, amiket egyszerre lapozgatott.

Ehhez képest most hétfőn a tárca olyan jelentést adott ki, ami szerint nem létezik semmiféle ügyféllista, és annak sincs nyoma, hogy a szex után Epstein zsarolta volna bármelyik híres ismerősét. A hétfői jelentés szerint Epsteint nem meggyilkolták, hanem tényleg öngyilkos lett a cellájában.

Csakhogy egyes sajtóhírek szerint Trump hétfőn a színfalak mögött már javában azon dolgozott, hogy meggyőzze Rupert Murdochot, hogy a WSJ ne közölje le a levélsztorit. Azt a Murdochot, akinek médiabirodalma jelentős részt vállalt Trump mindkét elnökválasztási győzelméből.

Trump a héten többször is arról posztolt, hogy a demokraták állnak a kamu ügy mögött. Egy másik posztjában arról értekezett, hogy ha tényleg lenne levél, azt Comey, Brennan, Hillary Clinton vagy valamelyik másik "radikálbalos holdkóros" már rég publikálta volna. Amikor szerdán az Ovális Irodában kérdezték a témáról, azt mondta, hogy az ügyféllista-ügy álhír, amit a demokraták találtak ugyan ki, de

„vannak olyan hülye és ostoba republikánusok, akik bedőltek nekik."

Miközben Trump már a saját bázisát hülyézi, a közvélemény-kutatások szerint saját szavazói is tömegével elégedetlenek vele. A Quinnipiac University országos kutatása szerint a választóknak csak 17 százaléka ért egyet azzal, ahogy Trump az ügyet kezeli, 63 százalékuk viszont nem. Intő jel, hogy a republikánus szavazóknak is csak 40 százaléka ért egyet Trumppal a kérdésben.

A Reuters és az Ipsos kutatása szerint az amerikai választók 69 százaléka gondolja, hogy a kormányzat titkol valamit Epsteinről. A választól 79 százaléka szerint publikálni kéne a meglévő dokumentumokat. És az egy dolog, hogy a demokrata szavazók 82 százaléka szerint Trump rejtegeti az ügyféllistát, de a republikánusok közel kétharmada, 62 százaléka is így gondolja.

Az ügyben valósággal pezsegnek az események, az Igazságügyi Minisztérium csütörtökön váratlanul elbocsátotta azt a tapasztalt szövetségi ügyészt, aki az Epstein-Maxwell-ügyön is dolgozott.

