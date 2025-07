A hét lúzere a beosztottját ölelgette a Coldplay koncerten, a csókkamera buktatta le

Turnézik a Coldplay, szerdán, július 16-án épp Bostontól nem messze, Foxborough városában jártak. Ahol ez történt:

A csókkamerán látottakat Chris Martin, az együttes énekese úgy kommentálta:

„Ó, mi? Ezeknek vagy viszonyuk van, vagy nagyon félénkek.”

Mint kiderült, az előbbiről van szó.

A videó első pár másodpercében még vigyorogva ölelkező párról az internet népe rohamléptekkel derítette ki, hogy főnök-beosztott viszonyban is vannak.

A férfi Andy Byron, az Astronomer nevű techcég vezérigazgatója. Nős, két gyereke van. A feleségét Megan Kerrigan Byronnak hívják, és egyértelműen nem ő van a felvételen, hanem egy Kristin Cabot nevű nő, aki az Astronomer HR-vezetője.

A videó turbósebességgel terjed minden közösségi platformon, természetesen pillanatokba telt csak, hogy a lebuktatott pár személyazonosságát kiderítsék, és tegnap óta már egy csomó cikk is arról értekezik, mit kell tudni Andy Byronról.

Ezek közt van olyan, ami volt munkatársakat idéz, akik szerint Byron egyébként rettenetes főnök, aki elég keményen bánik a beosztottjaival, felidézik, hogy Cabot érkezését a céghez személyesen a vezérigazgató jelentette be, akit szép szavakkal méltatott akkoriban, és olyan is, ami már felfedezte, hogy Byron felesége törölte magát a közösségi médiafelületekről, ahogy a férfi Linked-in profilja is elérhetetlen mára.

Az ügyben egyelőre nem szólalt meg nyilvánosan egyik érintett sem, ennek ellenére már terjed egy olyan „levél” a közösségi médiában, amiben Andy Byron bocsánatot kér a feleségétől, a gyerekeitől és a beosztottjaitól is a lebukás miatt.

Például itt: