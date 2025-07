Az első női popsztár életét tragédiák kísérték, de halála előtt felfedezte egy teljesen új nemzedék

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

87 éves korában, Floridában meghalt Connie Francis.

Ő volt a modern popzene első női világsztárja.

Francis úttörő volt abban is, hogy dalait számos más nyelven is felénekelte.

Pályája második fele már nem a sikerekről szólt, de pár hónappal a halála előtt váratlanul újra felfedezték a TikTokon.

Sikeres szólóénekesnők mindig is akadtak, de a mai értelemben vett popsztárok eleinte főleg a férfiak közül kerültek ki. Amikor az ötvenes évek közepén megjelent a kimondottan tinédzsereknek szóló új zene, a lemezkiadók azt látták, hogy a lányok és a fiúk is megőrülnek, ha meghallják Elvis Presley valamelyik slágerét, vagy meglátják őt a tévében, ahogy előadja azokat. Ebből eleinte azt a következtetést vonták le, hogy még több hasonló fiatalemberre van szükség, és egymás után szerződtették a jóképű és valamennyire énekelni is tudó jelentkezőket. Amikor aztán Elvis 1958-ban bevonult katonának, hirtelen űr támadt a piacon, amit tovább súlyosbított Buddy Holly halála, no meg az is, hogy a rock and roll első korszakának nagyjai (Little Richard, Chuck Berry és Jerry Lee Lewis) különféle okok miatt eltűntek a színről.

Amerika ott maradt sok millió, új zenékre éhes fiatallal, akiknek ráadásul egyre több pénz volt a zsebükben, úgyhogy a show-nak folytatódnia kellett, szerencsére kéznél voltak a már említett Elvis-epigonok. Csakhogy ezúttal a kezdetben „veszélyes” rock and rollt már megszabadították a szülők által fenyegetőnek ítélt vonásaitól, és az új tinisztárok ártalmatlanabbak voltak. Ez volt a tinibálványok időszaka az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, ahol ugyan továbbra is a férfiak domináltak: Paul Anka, Ricky Nelson, Frankie Avalon és a többiek fiatalon világsztárok lettek, de már megjelentek köztük a nők is. Elsőként egy olasz-amerikai énekesnő, aki Concetta Franconeróból lett Connie Francis, és már 16 éves kora óta próbálkozott az énekléssel, ám az első kilenc (!) kislemeze egyaránt bukás lett (azaz nem került fel a Billboard százas listájára), és a tizedik ugyan nagy nehezen eljutott a 93. helyig, ám a szerződése ezzel kifutott, a kiadója pedig úgy döntött, nem hosszabbítja meg.

Connie Francis 1962-ben Fotó: mptvimages.com/mptvimages.com

Francis már arra készült, hogy éneklés helyett gyógyszerészetet tanuljon az egyetemen, amikor az apja unszolására feldolgozott egy 1923-as örökzöldet, és a legnagyobb meglepetésére a Who’s Sorry Now? bombasláger lett, Connie pedig maradhatott a showbizniszben. 1959-ben már egyértelműen sztár volt az Atlanti-óceán mindkét oldalán, slágerekkel, tévészereplésekkel, és Brenda Lee 1960-as színre lépéséig egyedüli nőként:

Eddig a pontig Francis egyedüli úttörő volt a nők számára a rock'n'rollban; az olyanok, mint Wanda Jackson és Jo Ann Campbell remek lemezeket készítettek, de sosem jutottak top 10-es sláger közelébe, míg a lánycsapat korszak, amely a Ronettes-et, a Chiffonst és a Shangri-Last adta nekünk, csak 1962-ben kezdődött el igazán

– írta róla a Guardianen megjelent nekrológjában Bob Stanley.