Beszólt a saját csatornájának, 3 nappal később bejelentették, hogy megszüntetik Stephen Colbert éjszakai showműsorát

Stephen Colbert

A CBS tévécsatorna vezetése sokkal felérő döntést közölt csütörtökön: minden előzmény nélkül megszüntetik Stephen Colbert „The Late Show With Stephen Colbert" című műsorát, kérdésessé téve a napi éjszakai tévéshow amerikai műfajának jövőjét. A show utolsó tervezett adása jövő májusban lesz.

A CBS vezetése a váratlan hírt bejelentve nem véletlenül kezdte annak hangsúlyozásával, hogy a döntés „tisztán üzleti”, és annak „semmi köze a show teljesítményéhez, tartalmához vagy a CBS anyacégéhez, a Paramounthoz.” Nehéz ugyanis nem észrevenni, hogy mindez 3 nappal azután történt, hogy a híresen és csípősen Trump-kritikus Colbert a műsorban „zsíros megvesztegetési pénznek” nevezte azt a 16 millió dollárt, aminek a peren kívüli megfizetéséről a CBS csatorna Trump elnökkel állapodott meg, miután utóbbi pert indított egy interjút fájlalva, ami a „60 minutes” című hírműsorban hangzott el. Colbert azért nevezte így az összeget, mert a CBS anyacége, a Paramount egy több milliárd dolláros üzlet keretében éppen össze készül olvadni a Skydance filmstúdióval, amihez a Trump-adminisztráció versenyjogi jóváhagyása is szükséges.

De azt még a New York Times erről szóló cikke is hangsúlyozza, hogy a CBS esetleges opportunizmusától függetlenül a késő éjszakai napi showműsor műfaja súlyos válságban van. A közönség egyre inkább a streaming felé mozog a hagyományos kereskedelmi és kábelcsatornáktól. Idén júniusban fordult elő először az amerikai médiatörténelemben, hogy a júzerek több tartalmat streamingeltek, mint amennyit hagyományos tévében néztek. Az éjszakai show-knak különösen rosszul megy évek óta: a műfaj hirdetési bevételei a 2018 óta eltelt 7 év alatt a felére olvadtak, 439 millióról 220 millió dollárra. Plasztikus jel, hogy a pár napja tartott tévés Emmy gálán már csak 3 díjat osztottak ebben a kategóriában, míg hat éve még kétszer ennyit, mivel egyszerűen elfogytak a nevezők.

Colbert 10 éve vezeti a több mint harmincéves műsort, amit 2015-ben David Lettermantől vett át. Az első éve döcögős volt, azóta azonban ő nyeri a nézettségi versenyt. De maga a műfaj ettől még folyamatos leszállóágban van. Nem véletlen, hogy az utóbbi években több ismert sztár úgy hagyta ott a saját éjszakai műsorát, hogy a csatornája utána nem pótolta mással, hanem véget vetett a programnak. Trevor Noah és James Corden maguktól hagyták abba, de nem kerestek utódot Conan O’Briannek vagy Samantha Bee-nek sem.

De úgy néz ki, hogy a hanyatlás még csak nem is kizárólag a hagyományos vs streaming mezőben értelmezhető. A műsorvezető monológjával kezdődő, hírességeket interjúvoló, élőzenekaros talkshow-k ugyanis az amúgy uralkodó streaming platformokon is szenvednek.