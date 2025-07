Egy hónapnyi alkudozás után elfogadta az EU az Oroszország elleni 18. szankciós csomagot

Megegyeztek a tagállamok állandó képviselői, így az Európai Unió péntek reggel elfogadta az Oroszország elleni 18. szankciós csomagot. A döntést azután tudták meghozni, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtök este bejelentette, hogy eláll a vétójától.

Az elfogadott szankciók tranzakciós tilalmat vezetnek be 22 orosz bankkal, az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal, valamint utóbbi leányvállalataival szemben. Az orosz kőolaj eddigi, hordónként 60 dolláros árplafonját pedig olyan dinamikus árplafonná alakítják át, ami 15 százalékkal mindig alacsonyabb marad az átlagos piaci árnál. A hathavonta automatikusan módosuló új árplafon 47,6 dollárral lép életbe.

A szankciók megtiltják az orosz kőolaj finomításával előállított, más ország neve alatt értékesített kőolajtermékek importját is. Ezzel a rendelkezéssel azt a gyakorlatot akarják gátolni, hogy az orosz kőolaj közvetítő országokon keresztül, például indiai vagy török kőolajként címkézve jusson be az Európai Unióba.

Az uniós tagállamok további 105 orosz tartályhajót tiltottak ki az európai uniós kikötőkből, és megtiltották az Északi Áramlat 1. és 2. csővezetékek közvetlen és közvetett használatát is. Bár a csővezetékek jelenleg nem üzemelnek, Oroszország a jövőben újra akarja őket indítani.

Mi történt az elmúlt egy hónapban?

A 18. szankciós csomagot június elején jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A csomag elfogadása azért tartott bő egy hónapig, mert Magyarország és Szlovákia vétójával lassította a folyamatot.

Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A szlovákoknak konkrét problémájuk nem volt a csomaggal, de össze akarták kötni az Európai Bizottság REPowerEU elnevezésű ütemtervével. Robert Fico bevitte a témát a június 26-ai EU-csúcsra is, mert garanciákat akart, hogy országának ne okozzon nehézséget az orosz energiáról történő leválás. A REPowerEU ugyanis teljesen függetlenítené az Európai Uniót Oroszországtól, leállítaná az orosz gáz és kőolaj importját, fokozatosan pedig az orosz eredetű atomenergiát is kivezetné. Ez a lépés komoly terheket róna az orosz energiától a mai napig függő Szlovákiára.

Mivel a REPowerEU elfogadásához a minősített többség is elég a miniszteri tanácsban, a szankciós csomag megszavazásához viszont egyhangúság kell, Fico tárgyalási alapként használta a vétófenyegetést.

Fico hetekig alkudozott von der Leyennel. A Bizottság elnöke végül a héten megígérte neki, hogy biztosítékokat ad Szlovákiának az orosz energia fokozatos kivezetésére. Többek között biztosította Ficót, hogy szükség esetén az állami támogatásokat és uniós forrásokat is fel lehet használni a kivezetés negatív hatásainak kompenzálására.

Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Miután Fico nyilvánosságra hozta von der Leyen levelét, azt mondta, hogy koalíciós partnerei elutasították a Bizottság ajánlatát, mert kevesellték a garanciákat. Fico emiatt teljes mentességet követelt Szlovákia számára, hogy az ország 2034-ig vásárolhasson gázt a Gazpromtól. Bejelentése után nem sokkal azonban váratlan fordulatot vett, és csütörtökön azt mondta, eláll a vétótól, mert kontraproduktív lenne a blokkolás fenntartása.

Mivel a szankciós csomag elfogadásához egyhangúság kellett, a döntést Magyarország is megszavazta. A magyar kormány júniusban még elég harcias volt a kérdésben, az egyik külügyi tanácsülés után Szijjártó Péter büszkén jelentette be, hogy Magyarország és Szlovákia együtt akadályozta meg a szankciós csomag elfogadását. Azt mondta, hogy a csomag tönkretenné Magyarország energiabiztonságát, függőséget okozna az energiapiacon, és két-háromszorosára emelné a rezsiköltségeket.

A magyar kormány tiltakozása miatt azonban nem aggódtak az uniós vezetők. Ugyanis úgy gondolták, hogy a korábbi vétófenyegetéseihez hasonlóan ezúttal is visszakozik majd Magyarország. Végül ez is történt, Magyarország a 18. szankciós csomagot is megszavazta. Ahogyan eddig mindegyik másikat is.