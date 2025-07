Először használt a Netflix mesterséges intelligenciát egy sorozatban

Először használt generatív mesterséges intelligenciát egy sorozatában a Netflix - írja a Guardian. Az El Eternauta (Az örök vándor) című argentin sci-fi sorozatot csütörtökön mutatta be a streaming platform, miután közzétette második negyedéves eredményeit is.

Fotó: LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP

Ted Sarandos, a Netflix társ-vezérigazgatója a bemutatón többek között arról beszélt, hogy

meggyőződésünk, hogy az MI, azaz az AI hihetetlen lehetőségeket rejt magában, amivel a készítők nem csak olcsóbb, de jobb minőségű filmeket és sorozatokat tudnak készíteni”.

A sorozatban a nézők egy csapat túlélőt követhetnek nyomon Buenos Airesben, akik egy rejtélyes idegen fenyegetéssel küzdenek meg, miközben egy pusztító és mérgező hóesés szedi az áldozatait a városban. A sorozat készítői a Netflix vizuális effektekért (VFX) felelős művészeivel közösen használták a MI-t egy épület összeomlásának megjelenítésére.

„Az MI-alapú eszközök segítségével, a készítők csodálatos eredményt értek el lenyűgöző gyorsasággal. Az épület összeomlását bemutató VFX-jelenet például tízszer gyorsabban készült el, mint ahogyan a hagyományos eszközökkel és munkafolyamatokkal lehetett volna” – mondta Sarandos.

Hozzátette, hogy az MI-eszközök használata lehetővé tette, hogy a Netflix sokkal alacsonyabb költségvetésből finanszírozza a műsort, mint ami egy nagy költségvetésű produkciónál megszokott.

„Az effektek MI nélkül olyan drágák lettek volna, hogy nem fért volna bele a sorozat költségvetésébe” – mondta Sarandos.

A generatív MI szórakoztatóipari használata azonban többekben aggodalmat váltott ki, különösen a gyártási és vizuális effektek területén.

2023-ban az MI volt az egyik fő vitapont a hollywoodi színészek és írók kettős sztrájkjában, aminek során megállapodás született arról, hogy az új technológia a dolgozók ellenőrzése alatt maradjon, és ne váltsa ki őket.

Sarandos most többek között azt mondta, hogy „ez valódi emberek valódi munkája jobb eszközökkel. A készítőink már most is érzékelik az előnyöket a gyártás során a pre-vizualizációban, jelenettervezésben és természetesen a vizuális effektek terén. Úgy gondolom, ezek az eszközök segítenek a történetmesélés lehetőségeinek kibővítésében – és ez végtelenül izgalmas.”

Sarandos erről azután beszélt, hogy bejelentette a streaming platform második negyedéves eredményeit is, amik alapján a cég 11 milliárd dolláros bevételt szerzett június végéig, ami 16%-os éves növekedést jelent. A vállalat szerint a várakozásokat felülmúló teljesítményhez hozzájárult a koreai thriller, a Squid Game harmadik, egyben utolsó évadának sikere is.

„A Netflix vártnál jobb negyedéve a kiváló tartalom, az áremelések és a reklámbevételek egyidejű felfutásának köszönhető” – mondta Mike Proulx, a Forrester piackutató vállalat alelnöke. „Bár még van tennivaló a hirdetési képességek megerősítésében, a legnehezebb szakasz már a Netflix mögött van, miután teljes mértékben bevezette saját hirdetéstechnológiai platformját.”