Orbán Balázs: Mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal

„Az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van. De ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak. Mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal” - többek között erről beszélt Orbán Balázs Aspenben a CNN-nek adott csütörtöki interjúban, amiben az ukrajnai háborúval és Ukrajna esetleges EU-csatlakozásával kapcsolatban válaszolt kérdésekre. A miniszterelnök politikai igazgatója emellett pedig azt is elmondta, hogy nagyon jónak tartja, hogy végre közvetlen kommunikáció van az Egyesült Államok és Oroszország között, mivel valami ilyesmiben reménykedett a magyar kormány már nagyjából három éve is - írja az MTI.

Orbán Balázs doktori védése után Fotó: Szász Zsófi/444

„Az ukránok és az oroszok is folytatni akarják a háborút, ezzel kapcsolatban mindkét félnek megvan a maga érvrendszere. Orbán Viktor ezért azt javasolja, hogy semleges közvetítőkre lenne szükség, akik mindkét oldalra nyomást gyakorolnának, és helyreállítanák a kommunikációs csatornákat annak érdekében, hogy véget lehessen vetni a fegyveres konfliktusnak” - mondta Orbán.

Arra a kérdésre hogy, milyen bizonyítékot lát Magyarország arra, hogy Putyin valóban hajlandó lenne béketárgyalásokat kezdeni, azt mondta, szerint biztató, hogy voltak közvetlen egyeztetések az ukránok és az oroszok között. Elmondta ugyanakkor, hogy a kommunikációjuktól függetlenül mind Oroszország, mind Ukrajna folytatni akarja a harcokat, mert mindketten úgy vélik, az idő nekik dolgozik, és így jobban járnak, ha tovább harcolnak.

Orbán szerint Magyarország támogatja azt az elképzelést, hogy Európa erősítse meg a saját védelmét, és növelje katonai kiadásait. „Jelenleg a vita Európában ehelyett inkább arról szól: Ukrajnát fegyverezzük fel, vagy magunkat. A magyar álláspont teljesen világos: nem Ukrajnán keresztül kell magunkat megvédeni, mert az konfrontációhoz vezetne Oroszországgal, amit nem szeretnénk, ehelyett az európai hadseregeket kellene megerősíteni, hogy szükség esetén meg tudjuk védeni saját magunkat” - mondta.

A politikai igazgató szerint a háború kapcsán a magyar álláspont amiatt egyedülálló, mert a magyar kormány nem ért egyet azzal nézettel, hogy Ukrajna Európa biztonságáért is harcol az Oroszországgal szemben vívott háborúban.

„Az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van. De ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak. Mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, az ukránok a maguk dolgát csinálják, ez nem európai ügy.”

Orbán szerint emellett nem reális attól tartani, hogy Oroszország megtámadná a NATO tagállamait, mert „a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, és ha képesek vagyunk növelni a védelmi kiadásainkat, akkor mi, európaiak is még sokkal erősebbek leszünk”. Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban a politikai igazgató kiemelte: ez hatalmas kiadást jelentene, és az európaiaknak nincs erre pénzük.

„Nincs itt az ideje most annak, hogy erről beszéljünk. Sokaknak ez most kellemetlen lehet, mert korábban NATO-tagságot ígértek Ukrajnának (...), és mostanra kiderült, hogy nem lehetnek NATO-tagok” - mondta Orbán, hozzátéve, hogy „reális szempontból nézve nyilvánvalóan mindig is ez volt a helyzet, és ugyanez vonatkozik az EU-tagságra is”.

Ukrajna uniós csatlakozásáról reggel Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a szokásos pénteki Kossuth rádiós interjújában. Szerinte a most bemutatott uniós költségvetési terv ugyanis már arra épül, hogy Brüsszel készül Ukrajna uniós csatlakozására, és ezt a pénzt nekik akarják adni, holott - hívta fel mindenki figyelmét a miniszterelnök - erről még nincs döntés. Így szerinte most a pénzt a már uniós tagállamok között kéne szétosztani, aztán majd ha Ukrajna tagja lesz az EU-nak, beszélhetünk arról, hogy hogy adjunk nekik pénzt.