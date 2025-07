Újabb stratégiai megállapodásokat kötött a 4iG az Egyesült Arab Emírségekkel

A 4iG elnöke, Jászai Gellért is jelen volt Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnökének első hivatalos budapesti látogatásán, ahol újabb fontos stratégiai megállapodásokat írtak alá – derül ki Jászai LinkedIn-bejegyzéséből. A találkozón Jászai kormányközi rendkívüli és meghatalmazott nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős nagykövetként vett részt - írja a Portfolio.

A két ország között összesen 14 szándéknyilatkozat született: 5 kormányközi (G2G), 3 kormányzati-üzleti (B2G), valamint 6 üzleti (B2B) megállapodás. A 4iG nevében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Jászai Khaldoon Al Mubarakkal, a Mubadala befektetési vállalat vezérigazgatójával, valamint Hatem Dowidarral, az e& távközlési csoport első emberével is.

Jászai a LinkedIn bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a látogatás „történelmi jelentőségű volt, amely új fejezetet nyitott a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatokban. Ugyanakkor jelentős lehetőségeket teremtett a 4iG Csoport és más magyar szereplők számára is, hogy kapcsolatba léphessenek a világ vezető kormányzati és vállalati szereplőivel olyan területeken, amelyek stratégiai szempontból kiemelten fontosak.”

További három szándéknyilatkozatot a 4iG Space and Defence Technologies írt alá az EDGE Csoporttal, amelyet Faisal Al Bannai, a vállalat elnöke képviselt. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a védelmi ipari innovációt és a technológiai képességfejlesztést a két ország közötti jövőbeli együttműködés keretében.

Ahogy azt korábban megírtuk, csütörtök délelőtt Tiborcz István és Orbán Ráhel egy másik az Egyesült Arab Emírségekből származó cég vezetőjével, Mohamed Alabbarral sétálgatott a Parlamentnél. Az Alabbarral való találkozóról küldtünk kérdéseket Tiborcz központi cégének is, azonban a BDPST közölte, hogy a jövőben nem kívánnak reagálni a 444-nek.

Alabbar egyébként az Eagle Hills nevű cég tulajdonosa, ami a mini-Dubajt építette volna Rákosrendezőn. A projektről külön videót is készítettünk:

Alabbar nem külön érkezett pont akkor Budapestre amikor az Emírségek elnöke is. Ő is tagja annak a népes, többek között üzletemberekből álló hivatalos delegációnak, ami a sejket kísérte el magyarországi látogatására. A 4iG és Jászai Gellért mellett pedig Orbán Viktor és Sulyok Tamás is találkozott a sejkkel.