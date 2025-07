Börtönben marad a híres szekszárdi borász, akit egy Fideszhez átpártolt volt MSZP-s politikus segíthetett

Meghosszabbították annak a híres szekszárdi borásznak a letartóztatását, akit költségvetési csalással gyanúsított meg az ügyészség. A férfi további három hónapig, vagyis október 13-áig letartóztatásban marad – írja a Magyar Hang a Fejér Vármegyei Főügyészség nekik küldött válasza alapján. A 24.hu pedig arról ír, hogy egy korábban MSZP-s politikus, aki aztán a Fidesznek kampányolt, szintén az ügy érintettje lehet.

Márciusban mi is beszámoltunk arról, hogy több hazai borászat érintett a költségvetési csalásos ügyben, amelyben a Fővárosi Főügyészség még 2024 novemberében emelt vádat 11 fővel szemben. A Főügyészség akkori tájékoztatása szerint uniós pénzekről is szó van. A szekszárdi borász ügyében azonban külön eljárás is indult, ami nem csak azért pikáns, mert B. I. korábban vezető adónyomozó volt, hanem mert a pincészeténél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult, például Szijjártó Péter külügyminiszter 2020-ben helikopterrel érkezett ide, de itt ünnepelte 2022-es választási győzelmét Lázár János is.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint B. I. cégei túlárazással jutottak pályázati támogatáshoz, amivel 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A megalapozott gyanú szerint a férfi ügyvezetése alatt álló cégek 2021-ben pályázati kérelmet nyújtottak be borászati tartályok beszerzése, telepítése érdekében, és B. I. az árajánlatok tartalmát egyeztette egy dunaújvárosi cég ügyvezetőjével, aki a tartályok reális piaci értékét többszörösen meghaladó árajánlatokat készített. Vállalta, hogy a vételárat tartalmazó számlákat a társaság részére kiállítja, majd az átutalt összegek előre meghatározott részét a gyanúsítottnak visszaosztja. A valótlan tartalmú számlákban megjelölt vételárat a férfi cégei átutalták.

A 24.hu információi szerint ez a dunaújvárosi cégvezető nem más, mint Pintér Attila, aki azzal keltett feltűnést még 2019-ben, hogy a helyi MSZP elnökeként cége 662 millió forint uniós támogatást kapott a Fidesz-kormánytól. 2021-ben már nem volt a párt tagja, a 2022-es országgyűlési választás előtt pedig „hithű, baloldali emberként” a Fidesz jelöltjének kampányolt.

A Magyar Hang úgy tudja, hogy az ügyben őt is meggyanúsították már. Bár se az ügyészség, se a NAV, se a dunaújvárosi cég nem reagált a 24.hu megkeresésére, az Opten cégadatbázisából szerint a borászat és a fémipari vállalat ellen ugyanabban a büntetőügyben folytatnak eljárást a hatóságok.