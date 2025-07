Egy nyugdíjas megverésén mászik magasra a spanyol szélsőjobb

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Spanyolországban Nyugat-Európához képest békésen él egymás mellett a többségi és a bevándorló kisebbségi társadalom.

Júliusban azonban egy erőszakos bűncselekmény után nagyon csúnya etnikai zavargások törtek ki Európa egyik éléskamrájában, ahol nagyon sok a bevándorló mezőgazdasági munkás.

Hiába irigyli a fél világ a spanyol gazdasági csodát, a kormány korrupciós ügyekkel küzd, a választóknak elege van, a szélsőjobboldalnak pedig kapóra jönnek az ilyen ügyek..

A 68 éves Domingo Tomás július 9-én is elindult szokásos reggeli sétájára a délkelet-spanyolországi Torre-Pachecóban. Épp a kisváros temetőjénél járt, amikor hirtelen három fiatal férfi megtámadta és alaposan megverte, miközben filmezték is az egészet. Tomás szerint támadói nem spanyolul kommunikáltak, és ő és a rendőrség is arról beszéltek, hogy valamilyen idióta közösségi média-kihívásnak eshetett áldozatul, ezért készült felvétel is a megveréséről.

A nyugdíjas férfi véres arcának képe villámgyorsan terjedt az interneten, és hamarosan az is kiderült, hogy a 19, 20 és 21 éves támadók, akik közül az egyiket Franciaországba menekülés közben fogták el, marokkói állampolgárok. Ez pedig így együtt elég is volt ahhoz, hogy Torre-Pacheco napokon, illetve éjszakákon át olyan súlyos idegenellenes zavargások helyszíne legyen, amilyenre Spanyolországban még nem nagyon volt példa.

Szélsőjobboldali tüntetők július 15-én Torre Pachecóban Fotó: Violeta Santos Moura/REUTERS

Bár a 48 millió lakosú Spanyolországban az Európai Unió átlagához képest magas a bevándorlók, vendégmunkások, külföldön született lakosok, menekültek száma, itt sokáig nem voltak jellemzőek azok a többségi és a kisebbségi társadalom közötti konfliktusok, mint Nagy-Britanniában, Franciaországban és újabban Németországban is.

Ennek legfontosabb oka, hogy a nagyjából az ezredfordulón megugró spanyolországi bevándorlás jelentős része az ország egykori gyarmatából Latin-Amerikából érkezett. A spanyol gyarmatosítás jellegéből fakadóan – ők, szemben például a britekkel szabadon keveredtek az őslakosokkal – a spanyolok és a latin-amerikaiak kulturálisan lényegesen közelebb állnak egymáshoz, mint franciák és fekete-afrikaiak vagy britek és indiaiak. Ennek köszönhetően ha nem is volt súrlódásmentes a Dél- és Közép-Amerikából érkezők integrációja a spanyol társadalomba, a közös nyelv, vallás és kultúra sokat segített a nagyobb konfliktusok elkerülésében.

Az EU keleti bővítésével és főleg a Közel-Keletről és Afrikából érkező bevándorlóhullámokkal ez a viszonylagos harmónia kezdett felborulni. A bolgárok, románok, marokkóiak, fekete-afrikaiak elsősorban abban a jól teljesítő spanyol mezőgazdasági szektorban helyezkedtek el, amelynek áldásait magyar zöldségesek is árulják, és amelyben olyan kemény fizikai munkát kell végezni, amilyet az őslakos spanyolok az ország legendásan magas munkanélküliségi mutatói ellenére sem szeretnének.