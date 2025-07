Itt már a coolabb kutya baszik

A cool arcok nem mindig jó arcok.

A mexikói coolak meglepően hasonlítanak a dél-koreaiakhoz.

Az információs társadalomban már a coolabb kutya baszik.

Ha Budapesten töltöttem volna a tinikoromat, most felidézhetném, hogy a világ legcoolabb dolgának számított felkerülni Dr. Cool Phd. 2016-ig szerkesztett Cool List Hungary listájára. Dr. Cool Phd. tíz éven át minden évben összeszedte a legcoolabb ötven magyart, és talán a coolság megállíthatatlan terjedésére utalhat a lista lezárását bejelentő poszt ezen mondata is:

„Nincs többé egy és osztatlan COOLtúra. A mi mandátumunk arra szólt, hogy a COOLság hódítását hirdessük. Nem akarunk eszközök lenni abban, hogy basic emberek használják saját céljaikra a COOLt! Nem akarjuk sokadszorra végignézni, hogy COOL arcok hogyan kallódnak el a tömegben.”

Pedro Pascal például elég cool. Fotó: LUCA CARLINO/NurPhoto via AFP

Bár a cool lista közel egy évtizede halott, maga a coolság nagyon is él. Ellentétben a zsiványsággal, a jampisággal és a frankósággal. De pontosan mit is jelent coolnak lenni? Egy dolog biztos: nem cool megmondani, mi a cool. Hogy Szent Ágostonnal szóljunk: „Mi hát a coolság? Ha senki sem kérdezi, tudom; de ha kérdik tőlem, s meg akarom magyarázni, nem tudom.” Pontosabban: ha cool akarok maradni, nem akarom megmagyarázni.

Világ cooljai, egyesüljetek!

De mivel az egyetemi kutatók általában a talár felvételével együtt letesznek a coolság ethoszáról – tisztelet a kivételnek –, számukra nem tabu többé a coolság kérdése. A választ két amerikai egyetem és egy chilei egyetem kutatói keresték a Cool People címen publikált tanulmányukban. A Journal of Experimental Psychology magazinban olvasható kutatásban tizenhárom országból közel hatezer embert kértek meg arra, hogy mondjanak egy általuk coolnak tartott embert, majd írják le a tulajdonságait.

Miles Davis jazzlegenda 1973-ban. Fotó: CHRISTIAN ROSE/Roger-Viollet via AFP

Miért épp a coolságot kutatják? A cool szót az afroamerikai, bohém vagy jazz szubkultúrákból eredeztetik, ami az 1960-as évek ellenkulturális mozgalmában vált elterjedté olyannyira, hogy míg az olyan szinonimái, mint a dope, a hip és a fresh mára már kikoptak a szóhasználatból, a cool a mai napig számos nyelvterületen él. A kultúrák kutatása során általában a különbségekre szokás fókuszálni, de a szerzők szerint az olyan univerzálissá vált fogalmak, mint a coolság, rámutathatnak a világban beállt változásokra.

Német punkok 1983-ban Fotó: PAUL GLASER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Cool List Hungary a tanulmány szempontjából is érdekesnek bizonyul, hiszen emlékeztet, a dolgokat és az embereket a társadalom teszi coollá. „Egy személy, tárgy vagy viselkedés akkor cool, ha az emberek egyetértenek abban, hogy cool. Ezért kevésbé fontos tudni, hogy a tudósok hogyan definiálták a menőséget, mint annak megértése, hogy az emberek mit tartanak és mit nem tartanak coolnak.”

A cool arcok nem mindig jó arcok

Mint a tanulmányból kiderül, a coolságot évtizedek óta kutatják az egyetemeken, és nem meglepő módon általában arra jutnak, hogy a coolság egy pozitív tulajdonság, illetve tulajdonságok összessége. Ebből akár arra is következtethetnénk, hogy nagyjából megegyezik a jósággal (good), kedvelhetőséggel (likeable/favorable), de a kutatás szerint inkább csak átfedés van a kettő között.

Pogány Induló a Pogi Hip-Hop című számban Forrás: Pogány Induló/YouTube

Ha a coolság jóságot jelentene, akkor mint általában a szinonimákkal, a cool szó hamar kikopott volna a nyelvből – mivel nem tette, feltételezhető, hogy elég különálló jelentéssel bír. És persze mind tapasztaljuk, hogy a cool arcok nem mindig jó arcok, és fordítva. Egyes emberek, hírességek köztudottan elítélendő dolgokat cselekednek, mégis coolnak tartják őket.

A kutatás arra jutott, hogy a jó emberekre inkább jellemzők a következő tulajdonságok: konformista, hagyománytisztelő, biztonságra törekvő, melegszívű, jóindulatú, nyugodt és univerzalista. Míg a cool emberek többnyire

extrovertált, kalandvágyó, nyitott és autonóm hedonisták, akik valamiféle hatalommal is bírnak.

2023-as Klipszemle after buli Fotó: Kristóf Balázs/444

A kutatók egyik elmélete szerint azért sincsenek teljes átfedésben a jó tulajdonságok a cool tulajdonságokkal, mert míg a jó tulajdonságok kultúráról kultúrára változnak, a kutatások alapján a cool tulajdonságok a legtöbb országban nagyon is hasonlók. A kutatás végül arra mutatott rá, hogy mind a coolság, mind a jóság esetében nagyon hasonlóan gondolkodnak világszerte az emberek kortól, gazdasági helyzettől függetlenül. Persze némi torzítást jelent, hogy a kutatásban csak olyanokat kérdeztek, akik ismerték korábban a cool szót és használatát.

Cool arcok az információs társadalomban

Bár a kutatásnak ez már nem a tárgya, a konklúzióban több érdekes coolság-elméletre is kitérnek a szerzők. Az egyik elmélet szerint amíg az ipari korszakban a gazdasági teljesítmény és az azzal járó státuszszimbólumok határozták meg a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyet, úgy az információs korszakban a coolság felváltja, vagy kiegészíti az osztály alapú státuszt. Több kutatás is alátámasztja, hogy az emberi agy nem örül, ha az uncoolság stigmáját sütik rá, míg a coolság érzése örömöt okoz.

A coolság az információs korra felértékelődött tulajdonságok jelentős részét lefedi: az innovatív, új ötletekkel előállni képes, kreatív és autonóm embertípus jobban érvényesül a városiasodott, közösségi- és hagyományos média által átszőtt szolgáltatóipari világban.

Talán a coolság a magyarázat arra, hogy miért szeretnek szűkös vagy betelt, de cool kocsmák előtt éjszakázni a budaiak. Forrás: Kovács Patrik/Mutass egy kocsmát!/Facebook

Érdekes adalék, hogy mivel a coolság fogalma egy ellenkulturális közegekből, az afroamerikai jazz és a beatnik közegből származik, alapvetően hordoz magában valamiféle normasértést, lázadást. Egyes idézett kutatás szerint ez a lázadó jelentésárnyalat a kifejezés elterjedése után is megmaradt: az autonóm rockbandákat mindenki coolnak érzékeli, ugyanakkor az is igaz, hogy a túl autonóm rockbandákat, akik teljesen leszarják, hogy szeretik-e a zenéjüket, már kevésbé tartják coolnak.

Ebből is látszik, hogy coolnak lenni nem könnyű dolog – de sose volt az. A Rizsporos intrikák című 1996-os filmben a főszereplő a francia udvarba kerülve tanulja meg, mi is az az espirit, amiért a teljes arisztokrácia teljesen meg van veszve, és amivel be lehet jutni a király szobájába is: ironikus szellemesség, látszólag szabályszegő, de valójában azt tudatosan, okosan átlépő, szituációhoz alkalmazkodó poénok és nem felvágós, könnyed intellektus. Dr. Espirit Phd. listáján fent lenni annyit jelentett: ha el akarsz intézni valamit, könnyebben nyílnak az ajtók. (Borítókép: Kiss Bence)