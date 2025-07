15 milliós ingatlan nem akadály - újabb részletek derültek ki az Otthon Start Programról

Az is felveheti a 3 százalékos Otthon Start hitelt, akinek 15 millió forintnál olcsóbb ingatlana van – jelentette be egy videóban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára.

Panyi Gulyás Gergely miniszterrel beszélgetett egy videóban.

Gulyás a kormányinfón erről még csak annyit mondott, az vehet részt a programban, akinek nagyon olcsó ingatlana van, most mondták be az összeget is.

Az sem kizáró ok, ha valakinek 50 százalékosnál kisebb tulajdonrésze van egy ingatlanban, a kormány azt sem tekinti első saját lakásnak.

Ahogy azt már korábban elmondták, a hitelt életkortól függetlenül fel lehet venni első lakásra, és nincs semmilyen kikötés a házassággal vagy gyerekvállalással kapcsolatban.

A hitelbírálatnál azt vizsgálják, hogy az igénylő jelenleg vagy az elmúlt 10 évben rendelkezett-e lakástulajdonnal.

A legtöbben 25 évre kapnak hitelt, fix kamatra. Egy 10 milliós hitel törlesztője havi 47 ezer forint lehet, ugyanez piaci kamattal 20-25 ezerrel lenne több.

Egy 20 millió forintos hitelnél a törlesztő a piacinál 60 ezer forinttal lesz alacsonyabb. Miután kevesebbet kell havonta visszafizetni, ugyanazzal a jövedelemmel magasabb összegű hitelt is fel tudnak venni az érintettek – mondta Panyi. A hitelhez 10 százalék önerő kell.

Gulyás Gergely szerint a program az új lakások piacát is meglöki, több ezer új lakás épülhet évente. A miniszter szerint a program az ingatlanpiacon nem vezet árrobbanáshoz, sőt, az, hogy a házaknál 150, a lakásoknál pedig 100 millió forint a korlát, még mérsékelheti is azokat.

Panyi arról beszélt, ha több embernek lesz saját ingatlana, az albérletárak is normalizálódhatnak, a befektetési célú ingatlanvásárlást is vissza lehet fogni. (MTI)