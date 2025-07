Beomlott egy régi sóbánya Rónaszéken

Az omlás miatt több személyt is ki kellett lakoltatni és le kellett zárni a területet, erről hétfő este számolt be a Máramaros megyei prefektusi hivatal. Az Agerpres hírügynökség szerint a sóbánya beomlása nyomán egy 30 méter átmérőjű, 10-15 méter mély kráter keletkezett. Ennek mélyén az egykori bánya bejárati része látható.

A földomlás nyomán hét személyt ki kellett lakoltatni és 4000 négyzetméteren lezárták az érintett területet. A földmozgások miatt egy közeli megyei úton is korlátozni kellett a gépkocsiforgalmat, mivel az omlás mintegy 50 méteres szakaszon az úttestet is érintette. Rudolf Stauder alprefektus szerint az egykori sókitermelés nyomán megmaradt régi galéria omlott be, és mintegy 150 négyzetméteren további földmozgások érzékelhetők.

Emlékezetes, nyár elején a parajdi sóbánya omlott be és semmisült meg gyakorlatilag a heves esőzések és áradások nyomán. (MTI)