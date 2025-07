Beszippantotta és megölte az MRI az óriás nyakláncos férfit Long Islanden

Meghalt egy 61 éves férfi New York államban, a Long Island-i Westburyben, amikor beszippantotta egy mágneses rezonancia képalkotó készülék. A BBC híre szerint a férfi egy óriási fém nyakláncot viselt, úgy lépett be a helyiségbe, ahol működött közben az MRI. A rendőrség közlése szerint az áldozat engedély nélkül ment be ide.

A felesége, Adrienne Jones-McAllister a helyi médiának azt mondta, a térdén elvégzett vizsgálat után kérte meg a férjét, hogy menjen és segítsen neki felállni. Közlése szerint a férfi edzés gyanánt egy 20 fontos (mintegy 9 kilogrammos) láncot viselt a nyakában.

Adrienne Jones-McAllister elmondta, nem először jártak az MRI-központban, melynek alkalmazottai látták már a férje láncát korábban, és beszélgettek is vele az eszközről.

Ez az MRI-készülék nem az az MRI-készülék Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

A mágneses rezonanciát használó MRI-készülékek közelébe semmilyen esetben nem szabad fém tárgyakat vinni. Hasonló balesetek rendszeresen előfordulnak, korábban egy indiai férfit ölt meg egy készülék, Budapesten pedig

két évvel ezelőtt tettek tönkre egy eszközt a Semmelweis egyetemen, egy kutya vizsgálata közben. Akkor nehezéknek egy zsákot helyeztek el a gépben, amiben valamilyen fémtárgy is volt. A készülék azonnal meghibásodott, az utcáról is látható volt a vizsgálóból felszálló füst.