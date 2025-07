Ellen DeGeneres megerősítette, hogy Trump miatt költözött az Egyesült Királyságba

Először lépett fel nyilvánosan Ellen DeGeneres azóta, hogy az Egyesült Királyságba költözött. Az amerikai tévés Donald Trump újraválasztása után jelentette be, hogy feleségével a szigetországba költözik. DeGeneres a brit Cheltenhamben vasárnap arról beszélt, hogy az élete egyszerűen jobb az Egyesült Királyságban, mint az Egyesült Államokban volt.

DeGeneres megerősítette, hogy tényleg Trump miatt költözött el. Azt mondta, hogy eredetileg csak évente három-négy hónapot akartak tölteni az újonnan vásárolt brit házukban, de az amerikai elnökválasztás másnapján úgy döntöttek, az Egyesült Királyságban maradnak.

Ellen DeGeneres 2020-ban Fotó: ROBYN BECK/AFP

DeGeneres arról is beszélt, hogy az amerikai baptista egyház megpróbálja érvényteleníttetni a melegházasságot. Utalt a Déli Baptista Konvenció lépésére, ami támogatta a Legfelsőbb Bíróság melegházasságot legalizáló ítéletének visszavonását. Azt mondta, ha tényleg érvénytelenítik a melegházasságot az Egyesült Államokban, feleségével, Portia de Rossival az Egyesült Királyságban is összeházasodnak.

DeGeneres kitért a vele szemben felhozott vádakra is, miszerint mérgező munkahelyi kulturát működtetett az amerikai tévéműsorában. A botrány miatt egyébként három producert is kirúgott a műsorából, az utolsó évadát pedig nyilvános bocsánatkéréssel kezdte. Most azt mondta az esetről, hogy nagyon nyers és közvetlen ember, ezért gondolhatták páran azt, hogy gonosz. Szerinte ettől a ráaggatott jelzőtől már sosem szabadul meg. (via BBC)