4-5 ezer milliárd forintos amerikai atomerőmű-beruházást írhat alá Robert Fico a Fehér Házban hamarosan

Robert Fico szlovák miniszterelnök meghívást kapott a Fehér Házba, hogy aláírjon egy 4-5 ezer milliárd forintos (12-15 milliárd dollár) megállapodást az Egyesült Államokkal egy nukleáris erőmű létesítéséről Szlovákiában – írja Panyi Szabolcs egy Közép-Kelet-Európa és az Egyesült Államok közötti diplomáciára rálátó forrásra hivatkozva az X-en. Az erőművét a Westinghouse nevű amerikai óriásvállalat építené, több részlet egyelőre nem ismert.

A hír azért is érdekes, mert áprilisban Magyar Levente külügyminiszter-helyettes és Robert Palladino ideiglenes magyarországi amerikai ügyvivő közötti tárgyaláson is hasonló került szóba. A külügyminisztérium akkori közleménye szerint a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar–amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.

Erről Palladino már korábban is egészen nyíltan beszélt, konkrétan megnevezve a Westinghouse-t, amikor azt mondta: amerikai LNG-t kellene vennie, illetve kis atomreaktorokat kellene építenie a magyar kormánynak.

Munkások álldogálnak a Westinghouse új beruházását hirdető plakát előtt a nyugat-ukrajnai Hmelnickij atomerőmű területén 2024 áprilisában. Az amerikai cég két új reaktorblokkot épít a meglévők mellé. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

És erre utalt Justin P. Friedman, az amerikai külügy nukleáris energetikai versenyképességgel foglalkozó szenior tanácsadója is az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartott háttérbeszélgetésen március végén.

A Portfolio által idézett tanácsadó szintén megnevezte, melyik amerikai cégtől kellene vásárolni: a Westinghouse-tól.

Az amerikai kormányzatnak két szempontból is előnyös, ha akár Szlovákia, akár Magyarország az Egyesült Államokból vásárolja az energiát: amerikai cégek gazdagodnak belőle, és a szövetségesei nem finanszírozzák több milliárd euróval az ellenségét, Oroszországot.