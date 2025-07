A WHO azt állítja, Izrael megtámadta a szervezet dolgozóinak szállását és fő raktárát Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint az izraeli hadsereg hétfőn támadást hajtott végre a szervezet munkatársainak szálláshelye és fő raktára ellen Deir al-Balah városában – írja a Guardian. A WHO beszámolója szerint a munkatársak szálláshelyét háromszor is támadták, a légicsapások komoly károkat okoztak és veszélybe sodorták az ott tartózkodó dolgozókat és családtagjaikat, köztük gyermekeket is. Izraeli harckocsik hétfőn először hatoltak be Deir al-Balah délkeleti és keleti városrészeibe, az izraeliek szerint túszokat tarthatnak fogva ezen a területen. Több házat és mecsetet is ért találat, a helyi egészségügyi hatóságok legalább három palesztin haláláról és több sebesültről számoltak be.

„Az izraeli hadsereg behatolt a létesítmény területére, nőket és gyermekeket kényszerítettek arra, hogy gyalog meneküljenek al-Mawasi felé az aktív harcok közepette. A férfi munkatársakat és hozzátartozókat megbilincselték, levetkőztették, a helyszínen kihallgatták, majd fegyverrel kényszerítették őket, hogy igazolják magukat” – áll a WHO közleményében.

A szervezet szerint két munkatársukat és két hozzátartozójukat őrizetbe vették. Közülük hármat később szabadon engedtek, de egy dolgozó továbbra is fogságban van. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus minden dolgozójának védelmét és azonnali szabadon bocsátását követelte.

A gázai Deir al-Balah hétfőn. Fotó: KHAMES ALREFI/Anadolu via AFP

Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője közölte, hogy két ENSZ-vendégházat is találat ért, annak ellenére, hogy a konfliktusban érintett feleket tájékoztatták az ENSZ-létesítmények pontos helyéről, amik a nemzetközi jog értelmében sérthetetlenek. Ezeket – csakúgy, mint minden más civil célpontot – védelem illeti meg, függetlenül attól, hogy kiadtak-e evakuálási parancsot. „Izrael köteles minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítani és elősegíteni, hogy az ENSZ és más humanitárius szervezetek által nyújtott segélyek biztonságban és akadálytalanul eljussanak a rászorulókhoz” – mondta Dujarric.

Hétfőn 25 nyugati ország adott ki közös nyilatkozatot, amiben kijelentették, hogy a gázai háborúnak „azonnal véget kell vetni”, mivel a civilek szenvedése „új mélységeket ért el”. Az izraeli külügyminiszter, Gideon Saar elítélte a nyilatkozatot, mondván: minden nemzetközi nyomásnak a Hamászra kellene irányulnia.