Abádszalóki köpködő: Nincs bajom a Tiszával, nem vagyok fideszes, a Munkáspárt jelöltje voltam

A Telex után nálunk is bejelentkezett Herceg Zoltán, az a mezőtúri vállalkozó, aki vasárnap leköpte a Tisza Párt egyik aktivistáját Abádszalókon. Telefonon hívott fel, hogy a 444-nek is elmondja: elnézést kér a tettéért. Az eseményekre, ami a köpéshez vezetett, máshogy emlékszik ő is és a felvételt készítő tiszás rendezvényszervező is. Herceg azt mondja, nem fideszes szimpatizáns, sőt más párt jelöltje volt csaknem 20 éve. A családja élete pedig tönkrement az elmúlt két napban, amióta több mint harminc millióan látták, hogyan viselkedett a Tisza-tónál.

Herceg Zoltán Abádszalókon.

Az események legelejét még mindenki ugyanúgy meséli: kedden fél 12-kor Magyar Péter és nagyjából száz szimpatizánsa az abádszalóki gátnál gyülekezett kerékpárokkal. Éppen annak a területnek a bejáratánál, ahova pár éve drága nyaralókat építettek a Tisza-tó partján a nádas helyére. Herceg a gyerekével innen szeretett volna kihajtani autóval, de mivel Magyar épp elkezdett egy élő videót, Zelcsényi Miklós, a párt rendezvényszervezője odalépett hozzá, és megkérte, várjon pár percet türelemmel. Herceg vissza is ment a házhoz.

Innentől azonban már Zelcsényi és Herceg is máshogy meséli a történteket. A tiszás szerint bár a mezőtúri vállalkozó visszament a házhoz, onnan azonban elkezdett kiabálni feléjük, és obszcén mozdulatokkal fejezte ki nemtetszését a Tisza Párt iránt. Herceg azonban azt mondja, az ott gyülekező tiszások kiabáltak felé, és ócsárolták, miután Magyar Péter NER-esnek nevezett mindenkit, akinek ott van háza. (Magyar valóban azt mondta ott a helyszínen, hogy ott, a nádas helyére épült luxusnyaralókban NER-esek laknak, ez kiderül az ott rögzített élő videóból. Hogy mi történt a nádassal, azt pedig ebben a Telex-cikkben írták meg négy éve.)

Abban szintén egyezik a két beszámoló, hogy némi kiabálás után voltak tiszások is, akik valóban csúnyán szóltak Herceghez. Szerinte azt mondták neki: „Mi van majom, nem tudsz kijönni a ketrecből?!” „A gyerek elkezdett sírni. Engem a gyermekem előtt olyan módon megsértettek, hogy nagyon rosszul reagáltam le. Elnézést kérek!” – mondja.

Azt is leszögezi, hogy nem volt politikai felhangja a köpésnek. „Eddig nem volt bajom a Tiszával, nem vagyok fideszes, nem vagyok neres, nem vagyok a harcosok klubjának a tagja. Olyannyira nem, hogy valamikor munkáspárti színekben indultam a választáson” – mondja Herceg Zoltán, és ezt ellenőrizni is tudtuk. A 2006-os önkormányzati választásokon valóban elindult a Munkáspárt színeiben – sikertelenül.

A tiszásokat még nem kereste, hogy tőlük személyesen kérjen elnézést, „nem tudom, hogy kell őket megkeresni" – mondta erről. Azóta pedig számos üzenetet kap, ami miatt most veszélyben érzi magát. Néhány üzenetet át is küldött.

Több hasonló üzenetet is kapott Herceg Zoltán

Az ilyen üzenetek és a Magyar Péter által közzétett videó miatt is ügyvédei tanácsára személyiségi jogi pert fontolgat. Azt is elárulta, hogy a korábbi cikkünkben említett haditechnikai engedélyt a mezőtúri vadászboltja kapcsán kapta. Hercegnek ugyanis több vállalkozása is lett azután, hogy – ahogy a Telex is megírta – 2008-ban felfüggesztett börtönre ítélték áfacsalás miatt.