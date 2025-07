Akár 500 ember is a föld alatt ragadhatott a kongói aranybányában

Ezen a márciusi képen olyan bányában folytatják a munkát, amelyet hivatalosan lezártak a földcsuszamlások miatt Fotó: RUBEN NYANGUILA/Anadolu via AFP

Földcsuszamlások sorozata temetett maga alá egy aranybányát a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, akár 500-an is a föld alatt rekedhettek - közölte Dél-Kivu tartomány rendőrsége kedden. Többen puszta kézzel próbálják őket kiásni.

A tájékoztatás szerint a tartomány egy távoli, elzárt részén lévő bányát vasárnap, a heves esőzések nyomán bekövetkező földcsuszamlások temették be, és mostanáig 10 holttestet sikerült a felszínre hozni.

A rendőrség szóvivője azt közölte, a hatóságok és az önkéntesek jelenleg is a mentésen dolgoznak. Egyelőre nem tudni az áldozatok pontos számát, mert a bányászok nem egy nagyobb vállalat alkalmazottai, hanem saját szakállukra kutatnak arany és más értékes fémek után, így nincs nyilvántartás róluk. Úgy tudni, hogy sok, a térségben a kormányerők és a lázadók közötti összecsapások elől elmenekült ember is dolgozott a föld alatt. Földcsuszamlásokat jelentettek a régió több más településéből is, azonban egyelőre nem tudni áldozatokról.

A közép-afrikai ország gazdag rézben, aranyban és gyémántokban, valamint kobaltban és koltánban, amely a mobiltelefonokban való használata miatt nagyon keresett. A bányákban azonban gyakorlatilag nincsenek biztonsági intézkedések, így rendszeresen előfordulnak tragédiák. (BBC, MTI)