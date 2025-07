Nagy a vízhiány Iránban, takarékosságra szólították fel a lakosokat

Súlyos hőhullámok és vízhiány sújtja Iránt, ezért a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy korlátozzák a vízfogyasztást, írja a Guardian. Az iráni meteorológiai szolgálat szerint a mostani az idei év legforróbb hete, egyes térségekben a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius-fokot is.

Fotó: OMAR KARIM/Middle East Images via AFP

A rendkívüli hőség mellett Irán komoly vízhiánnyal is küzd, az idei csapadékmennyiség még az előző éveknél is kevesebb. Abbász Aliábádi energiaügyi miniszter a múlt héten bejelentette, hogy Türkmenisztánnal, Afganisztánnal, Tádzsikisztánnal és Üzbegisztánnal is tárgyalnak a vízimportról. Az országban ugyan több száz gát működik, de a szárazság jelentősen visszavetette ezek vízhozamát. Az elöregedett infrastruktúra problémái és a hőhullámok miatt országszerte áramkimaradások is voltak.