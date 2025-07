„Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel” – lakossági fórum az Újpest új stadionjáról

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Nagyon vagy nem nagyon tenné tönkre az újpesti kertvárost az Újpest FC oda tervezett új stadionja? Ez volt a kérdés a témában szervezett lakossági fórumon, mert hogy az új létesítmény oda fog épülni, abban nagyon magabiztos a tulajdonos. Mivel Magyarország legnagyobb cégéről van szó, a magabiztosság nem alaptalan, akkor sem, ha még van pár kisebb kérdőjel a beruházás körül. Ráadásul csütörtökön már volt egy lakossági fórum ugyanebben a témában, ahol azért mindenkinek nyilvánvaló lett, kicsi az esély a kertvárost alapvetően megváltoztató beruházás elkerülésére.

„Nem fogom tudni meggyőzni önöket, hogy ez a legjobb, ami történhet a területtel” – kezdte a Mol nevében Ratatics Péter az Újpest FC elnöke, rögtön hozzátéve, hogy „mi ezt meg akarjuk építeni”. Ratatics az előző majdnem húsz évet a Molnál töltötte (jelenleg is ügyvezető igazgató a cégnél), ez látszik is a fellépésén, igazi multis vezetőként beszélt, helyenként őszintének is tűnt, de ügyesen kerülte meg a kellemetlen kérdéseket.

Fotó: MOL

Nagyjából 150, a tervezett stadion környékén lakó gyűlt össze az UTE hokicsarnokába meghirdetett rendezvényre. Egy ponton megjelent pár tucat szurkoló is, de őket aztán kitessékelték. A fórumon egyébként jelen volt, de nem szólt hozzá a diskurzushoz Déri Tibor DK-s alpolgármester, Varju László szintén DK-s parlamenti képviselő, Nagy Dávid kutyapártos önkormányzati képviselő, a kerület főépítésze, valamint benézett Szollár Domokos, a Mol kabinetfőnöke (a Bajnai-kormány szóvivője).

Az indulatos, de kulturált hangnemben zajló hétfői lakossági fórumon az építkezést ellenző kertvárosi lakók egyáltalán nem, vagy csak kisebb részben kaptak választ az őket leginkább érdeklő kérdésekre. Tartanak a megnövekedett forgalomtól, meccsnapokon a környéket ellepő autóktól, a hangos és problémás szurkolóktól, a hétköznapokon is előforduló fényszennyezéstől, valamint az építkezéssel járó kellemetlenségektől.

Fotó: MOL