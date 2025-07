Sisi szeretné hangsúlyozni, hogy a koncertjein „továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni”

Történt ugyebár, hogy a Majka-koncert miatti kormánypárti felháborodás részeként Bayer Zsolt is kifakadt a popzenei koncertek közönségére, „ugyanis ezek ahhoz is gyáva sz…rok, a »mocskos fideszező« közönségük meg csupa kígyóvállú kis sz…rjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon.” És a kormányról nem szép dolgokat mondó zenészek is „mind ilyenek, ugyanilyenek, ugyanilyen ócskák, pitiánerek, ostobák, aljasok, becstelenek, vagyis majkák meg azahriahok meg krúbik.”

A népszerű rapper, Sisi eddig „visszafogta magát”, de ha már ilyen címkéket kap, akkor beleáll:

„a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni.”

Az Insta-sztoriban azt is hozzáteszi, hogy ha maradt még fideszes hallgatója, azt „minden tisztelettel megkérem, forduljon klinikai szakpszichológushoz”. Ez elég hasonló duma, mint amiért Azahriah-nak bocsánatot kellett kérnie.

Sisiről amúgy forgattunk egy remek portrévideót, érdemes megismerkedni vele, aki esetleg még nem hallotta.

(via Telex)