Az OLAF szerint is csalással kapott 802 milliót a kutatóintézetnek álcázott balatonfüredi társasház

Az EU visszaélések elleni hivatala, az OLAF is csalásnak minősítette a Hadházy Ákos által korábban bemutatott balatonfüredi „kutatóközpontot”, és azt javasolta, hogy Brüsszel kérje vissza a fejlesztésre adott pénzt, írja a független országgyűlési képviselő.

2023-ban tárta fel Hadházy, hogy 802 milliós támogatásból épített három építőipari cég egy 16 lakásos társasházat Balatonfüred egyik legelegánsabb részén. A támogatást azért kapták, mert a földszinten egy „infarktus utáni rehabilitációt kutató központ” működött. Elvileg.

Hadházy szerint már a kezdetektől lehetett látni, hogy kamu a pályázat. „A csaló cég mögött egy Apáthy nevű NER-es figura állt. Most viszont itt az OLAF jelentés, vagyis hivatalos pecséttel is megvan: ennek a »kreatív« pályázati történeteknek pénzügyi következménye lesz” – írja a képviselő hozzátéve, hogy az üggyel kapcsolatban Magyarországon is folyik egy nyomozás.