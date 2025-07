Erős UV-sugárzás, 38 fokos kánikula és záporok, zivatarok

Szerdán csak 31 fok várható, viszont az Időkép előrejelzése szerint erős UV-sugárzásra számíthatunk 11 és délután 4 között, szóval mindenki kenje be magát alaposan fényvédővel.

A kenegetést lehet folytatni csütörtökön is, de akkor már az esernyőt is be kell tenni a táskába, mert amellett, hogy 38 fok is lehet, zivatarra, felhőszakadásra, sőt jégesőre is számíthatunk. Záporok és zivatarok pénteken is lehetnek, sőt, szél is, ennek ellenére marad a 29 és 38 fok közötti csúcshőmérséklet.

Hétvégén pedig kapunk a nyakunkba egy hullámzó hidegfrontot, aminek köszönhetően vasárnapra országszerte megszűnhet a kánikula, előtte viszont jól elázunk majd.