Orbán rapháborúja

GYANÚS HALÁL

Délután elment egy fogadásra a bécsi magyar nagykövetségre, részegen a forgalommal szemben vezetett, hazament a csajához, aztán elviharzott otthonról, reggel már a Dunában találták meg. Christian Pilnacek 2023. októberi halálát sokan betudnák öngyilkosságnak, de az osztrák Hadházy Ákos nyomozni kezd. Idén júniusban felállt az ügyben egy parlamenti vizsgálóbizottság is. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb osztrák politikai krimijében rendre ugyanoda vezetnek a szálak.

Illusztráció: Kiss Bence/444

POPCORE

Miután Majka versben üzent a „bayerek, dopemanek, deákok” társaságának, Orbán Viktor egy bajszos mémmel reagált, majd fogadta Dopemant a Karmelitában. Sisi ezután hangsúlyozta, hogy a koncertjein „továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni”, a fideszes hallgatóit pedig – minden tisztelete mellett – arra kérte, hogy forduljanak klinikai szakpszichológushoz.

Nagy Feró szerint a miniszterelnököt nem lehet fejbe lőni, az kibírná.

Nincs baja a Tiszával, nem fideszes, a Munkáspárt jelöltje volt – mondja az abádszalóki köpködő.

Csoki távozik a Jólvanezígyből, a továbbiakban a Kutyapárt szekerét tolja.

Liam Gallagher mindenkit megnyugtatott: az Oasis koncertjén azzal lötyögsz, akivel akarsz, nincs „Coldplay-féle becsapós kamerás szarság”.

GAZDASÁG

Rekordhiány tátongana a költségvetésben, ha az állami cégek nem utalnak 400 milliárdot az államkasszába.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfón a Karmelitában 2025. április 17-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Matolcsy egykori emberének elutasították a doktori pályázatát, azóta már beszántaná az MTA-t: Lentner Csaba az MTA legnagyobb kritikusa Schmidt Mária mellett, de a személyes sértettségből indult ügynek komoly következményei lehetnek a magyar tudományos életre.

A GKI szerint az Otthon Start egy éven belül 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet az ingatlanpiacon.

Az átlagos budapesti lakásbérleti díj 270-280 ezer forint, de óriásiak a különbségek.

Csúszik a sorozatgyártás a BYD szegedi üzemében.

Erős nap a MÁV-nál: leállt a közlekedés a miskolci és a győri vasútvonalon is.

UKRAJNA

Az Ukrajna-ellenes állami gyűlöletkampány fejleményeiről, a fokozott orosz légitámadásokról, Trump pálfordulásáról valamint szokásos témáinkról, az orosz internet trash-bugyrairól és a drónokról is beszélgettünk Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai elemzővel.

Miután Rácz András azt írta, hogy a magyar kormány jó eséllyel benne volt a kárpátaljai templom elleni támadásban, Orbán Viktor ráküldte a Harcosok Klubját, amire a történész úgy reagált: „Miféle ország az, ahol a miniszterelnök azzal foglalkozik, hogy egy senki történész ellen uszítja a követőit?”

A magyar pap és az ukrán püspök, a különböző nemzetiségű hívek a gyújtogatás után közös szertartáson tettek róla bizonyságot, hogy őket nem lehet egymásnak ugrasztani. Mennyire más üzenet ez, mint amit a Karmelitából küldenek!

Ukrajnában gyakorlatilag megszüntetnék a független Korrupcióellenes Hivatalt, az EU és a helyi civilek is megálljt követelnek: a vonatkozó törvényjavaslatot már elfogadták, de az elnök még vétózhat – csakhogy a kritikusok szerint éppen az ő környezetét védenék a korrupcióellenes intézmények beszántásával.

Folytatódnak az ukrán–orosz béketárgyalások Isztambulban.

KÜLFÖLD

A WHO azt állítja, Izrael megtámadta a szervezet dolgozóinak szállását és fő raktárát Gázában, ahol már egyre több, ételért sorban álló palesztint lőnek le az izraeliek.

Fotó: AFP

Jeffrey Epstein első feljelentője már évtizedekkel ezelőtt kérte az FBI-t, hogy vizsgálják Trumpot is: Maria Farmert már régóta foglalkoztatja, miként kezelték a hatóságok a panaszait 1996-ban és 2006-ban. A republikánus házelnök inkább előre hozta a nyári szünetet, csak ne kelljen az Epstein-iratok nyilvánosságáról szavazni: megbomlott a republikánus egység, Trump egyelőre nem tudja, hogyan kezelje a botrányt, amit ő maga idézett elő, amikor olyan iratok publikálását ígérte be a kampányban, amik talán nem is léteznek.

Martin Luther King meggyilkolásával kapcsolatos titkosított dokumentumokat tett közzé Trump.

Hunter Biden nekiment George Clooney-nak, és az altatóra fogja apja tragikus elnökjelölti vitáját.

Robert Fico hamarosan 4-5 ezer milliárd forintos amerikai atomerőmű-beruházást írhat alá a Fehér Házban.

OZZY

76 évesen, pár héttel a búcsúkoncertje után meghalt a Black Sabbath frontembere, Ozzy Osbourne, akinek felidéztük néhány egészen idióta sztoriját.

Ozzy Osbourne a birminghami Alexander Stadionban 2022. augusztus 8-án. Fotó: Hannah McKay/Reuters

SPORT

Hétfőn bemutatták az első látványterveket az újpesti kertvárosba tervezett új stadionról. „Mi ezt meg akarjuk építeni” – hangzott el a tulajdonos Mol részéről, egyértelművé téve, hogy a lakókkal és az önkormányzattal szemben is érvényesíteni fogják az akaratukat. De azért szeretnék bevonni őket minél jobban. Akár 22 ezres stadion, sportpark és rehabilitációs központ az ígéretek között.

Fotó: Keller-Alánt Ákos

Hosszú Katinka szerint a Magyar Úszó Szövetség gyermekvédelmi struktúrája alapvető hiányosságokkal küzd.