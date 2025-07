Trump csak a kegyelemdöfést adta meg – leáldozóban a késő esti talkshow-k kora

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A múlt héten az egész amerikai közvéleményt sokkolta, amikor a CBS tévécsatorna bejelentette, hogy megszüntetik Stephen Colbert The Late Show With Stephen Colbert című műsorát, melynek utolsó adása jövő májusban lesz. A döntés nemcsak azért váltott ki komoly indulatokat, mert Colbert túlzás nélkül a televíziózás intézményének számít az országban, hanem azért is, mert jó eséllyel szerepet játszott benne a politika is: Colbert az elmúlt években következetesen és élesen bírálta Donald Trumpot, és mivel a CBS anyavállalata épp a Trump-adminisztráció jóváhagyására vár egy több milliárd dolláros médiavállalati fúzióhoz, sokan úgy vélik, a műsor leállításával a csatorna igyekezett megelőzni a politikai ellenállást vagy gesztust tenni a Fehér Háznak.

Az ügy miatt kevesebb nyilvánosságot kapott, hogy egy másik népszerű késő esti talkshow is veszélybe került: Jon Stewart arról beszélt, felettébb bizonytalan saját műsora, a Daily Show helyzete is. A Paramount ugyanis a CBS mellett a Daily Show-nak otthont adó Comedy Central anyavállalata is, és a küszöbön álló fúziója a Skydance filmstúdióval sok mindent megváltoztathat: „Nem tudom, mi lesz, lehet, hogy az egész kibaszott helyet eladják alkatrészenként” – válaszolta a műsora jövőjével kapcsolatos kérdésre Stewart.

A sajtó most elsősorban a Colbert-ügy politikai vonzatával foglalkozik – nem is ok nélkül, mint arra rövidesen kitérünk –, de a két talkshow sorsa legalább annyira tükrözi a késő esti műsorok pénzügyi fenntarthatóságának problémáját is. A késő esti tévéshow-k válsága ugyanis létező és nem új jelenség, és évek óta számos jel utal rá, hogy a sokáig az amerikai tévézés egyik legbiztosabb pontjának tartott műsortípus fennállása legnehezebb időszakát éli.

Stephen Colbert és Jon Stewart tíz éve a Daily Show felvételén Fotó: Brad Barket/Getty Images for Comedy Central/AFP