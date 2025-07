Új felvételeket ástak elő a múltból Trump és Epstein kapcsolatáról

Olyan videók és fényképek kerültek elő Donald Trump 1990-es és 2000-es évekbeli nyilvános szerepléseiről, amik újabb részleteket tárnak fel az amerikai elnök és Jeffrey Epstein kapcsolatáról – írta a CNN KFile. Az 1993-ból származó képek most először igazolják, hogy Epstein jelen volt Trump és Marla Maples esküvőjén, amit a New York-i Plaza Hotelben tartottak – ez eddig nem volt ismert. Továbbá egy 1999-es Victoria’s Secret divatbemutató felvételén Trump és Epstein együtt nevetnek és beszélgetnek az esemény előtt. Trump és Epstein kapcsolata a 1980-as évekre nyúlik vissza, több közös társasági eseményen is részt vettek Palm Beachen és New Yorkban. A Washington Post szerint kapcsolatuk a 2000-es évek közepén romlott meg, egy ingatlanügylet kapcsán vesztek össze. Ezelőtt azonban barátinak tűntek: 1992-ben például Trump egy partin szórakozott együtt Epsteinnel.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

1993 októberében Dafydd Jones fotós képeket készített a Harley Davidson Café megnyitóján New Yorkban, ahol Trump és Epstein is megjelent. „Volt ott egy férfi, akire felfigyeltem a tekintete miatt. Átadta névjegyét: Jeffrey Epstein, pénzügyi tanácsadó” – idézte fel Jones a CNN-nek. Az egyik fotón Trump két gyermekével – Eric és Ivanka Trumppal – látható, amint Epstein mellett állnak. Két hónappal később Jones megbízást kapott Trump esküvőjének fotózására is. Egyik felvételén Epstein éppen a rendezvényre érkezik. Egy másik képen Epstein mosolyogva bukkan fel a háttérben, miközben Howard Stern és Robin Leach csoportképet készít.

Az 1999-es Victoria’s Secret bemutató nem az egyedüli alkalom volt, amikor Trump és Epstein együtt jelentek meg a márka eseményén. Két 1997-es fotó a Getty Images archívumából szintén előkerült. Epstein divateseményeken való jelenléte összefügghet korábbi üzleti kapcsolatával Leslie Wexnerrel, a Victoria’s Secret anyavállalatának alapítójával. Epstein 1987 és 2007 között kezelte Wexner pénzügyeit, egészen kapcsolatuk megszakadásáig. Wexner később úgy nyilatkozott, hogy nem volt tudomása Epstein bűncselekményeiről.

A CNN-nek adott rövid telefonos válaszában Trump, amikor az esküvői fotókról kérdezték, így reagált: „Ezt nem gondolhatják komolyan”, majd többször „álhírnek” nevezte a csatornát, majd letette.

Audrey Strauss (csak a keze látszik) New York ügyvivő főállamügyésze 2020. július 2-án, a Ghislaine Maxwell elleni vádemelést bejelentő sajtótájékoztatóján mutat rá a felvételen éppen Maxwellt ölelgető Epsteinre. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung közleményében azt írta:

„Ezek ártalmatlan képkockák, amiket kiragadva próbálnak manipulatívan beállítani. Sokak által látogatott eseményeken készültek, és semmilyen sötét szándékra nem utalnak.” Hozzátette: „A tény az, hogy Trump elnök kizárta Epsteint a klubjából, mert nem tartotta odaillő embernek. Ez az egész csupán a demokraták és a liberális média által gyártott újabb álhír.”

Ez a harmadik hét, hogy az Epstein-botrány uralja a híreket az Egyesült Államokban, és Trump nem találja a kiutat. Az elnök MAGA-szavazóinak megígérték, hogy Trump felfedi Epstein befolyásos és hatalmas emberekkel való kapcsolatait, a tengermély titkokat és összeesküvéseket, és dühösek, hogy az igazságügyi minisztérium jelentése szerint nincs bizonyíték a Trump legközelebbi munkatársai által terjesztett összeesküvés-elméletek alátámasztására.

A 2008-ban elítélt Epstein az üzleti és politikai világ legmagasabb köreiben mozgott, ügyfeleinek fiatalkorú lányokat szállított, szexpartikat szervezett évtizedeken át. Halálát a hivatalos orvosszakértők öngyilkosságnak minősítették. Munkatársa, Ghislaine Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, mert tizenéves lányokat csábított Jeffrey Epstein körébe, ahol szexuálisan visszaéltek velük.

Tavaly a Maxwell ügyében keletkezett bírósági iratokat nyilvánosságra is hozták, ezekben Trump, Bill Clinton és András herceg is szerepelt, de az elnököt nem vádolják semmivel. Az elmúlt hetekben viszont már Trump és Epstein kétségkívül létező kapcsolata áll a középpontban. Ennek legújabb fejezete az volt, hogy a héten a Wall Street Journal lehozott egy cikket, miszerint Jeffrey Epsteinnek egy albumnyi pikáns üzenetet küldtek a barátai az 50. születésnapjára, és az egyik levél magától Trumptól érkezett, aki írógéppel írt pár sort, rárajzolta a lapra egy meztelen nő körvonalait, majd aláírta az egészet a rajzolt nő szeméremdombjánál. A szöveg pedig így szólt: „Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok.” Trump tagadja, hogy ilyet tett volna, és becsületsértési-rágalmazási pert indított a Wall Street Journal (WSJ) kiadója és érintett újságírói ellen

