A kormányzati elvonások miatt Pécs is fizetésképtelen lenne, 1,5 milliárdos hitelt vettek fel

Az ellenzéki vezetésű Pécs is komoly gazdasági nehézségekkel küzd: hitelt kellett felvenniük a bérek kifizetésére is.

A Telex tudósítása szerint rendkívüli közgyűlésen döntöttek a folyószámlahitel felvételéről és egy likviditási alap létrehozásáról.

Ruzsa Csaba alpolgármester az előterjesztésében főként a kormányt okolta a pénzügyi nehézségek miatt. Arról írt, Pécsnek 4,6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie, és a Versenyképes Járások Program miatt is 1 milliárd forint hiányzik.

A bértámogatásokat leszámítva az állami normatív támogatás sem nőtt, az infláció viszont igen, ez is gondot okoz. Az szintén, hogy több ezer vállalkozó nem fizette be a helyi adót, és a rossz gazdasági helyzet miatt sokan májusban visszaigényelték a túlfizetésüket is.

„Mindez rövid távon olyan súlyos problémákat okoz, hogy az önkormányzati, intézményi dolgozók szeptemberi bérének kifizetése is veszélybe került” - érvelt az alpolgármester.

Ezért kellett felvenni a 1,5 milliárdos hitelt, amit a városvezetés tervei szerint még idén visszafizetnek, így kormányzati jóváhagyás sem kell hozzá.

Az előterjesztést a kormánypárti képviselők egy része is támogatta. Többen tartózkodtak, a Mi hazánkosok szavaztak ellene. A kormánypárti képviselők egyébként az ellenzéki városvezetést okolják a problémák miatt, a Mi Hazánk szerint viszont a kormány és az ellenzék együttes hibája, hogy hitelfelvételre kényszerült a város.