Cipruson két ember meghalt erdőtűzben, de Lappföldön is ég az erdő

Legkevesebb ketten életüket vesztették, többen megsérültek, és több száz embert evakuáltak a Ciprus déli részén terjedő erdőtűz miatt, amely már két települést elért, és továbbiakat fenyeget. De már Lapföldön is olyan meleg van, hogy erdőtűz pusztít.

A ciprusi hatóságok közlése szerint a két halálos áldozatot éjszaka egy kiégett autóban találták meg. A közlemény szerint folyik a tűz miatt csapdába esett lakosság kimentése a Limaszoltól 26 kilométerre fekvő Lofu településről. A helyi média beszámolt arról, hogy számos sérültet kórházba kellett szállítani.

Fotó: ETIENNE TORBEY/AFP

A tűzoltóság megfeszítetten dolgozik a tűz megfékezésén, amely a Limaszoltól északra elterülő hegyvidéki régióban szerdán délben keletkezett, és amely a nagy melegben és az erős szél miatt gyorsan terjed. A tűzoltók közlése szerint csütörtök reggel két faluban, Szunin és Zanakián lángokban álltak házak.

„A helyzet nagyon súlyos, óriási a tűz. Minden erőnket mozgósítottuk” - mondta a helyszínen újságíróknak Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök.

Fotó: ETIENNE TORBEY/AFP

A tűzvész miatt Ciprus segítséget kért az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusától. Spanyolországból csütörtökön két tűzoltó repülőgép csatlakozik a helyi flottához, és Jordánia is felajánlotta segítségét, közölte Konsztantinosz Letimbiotisz kormányszóvivő.

A szigetet nagy szárazság sújtja, vízforrásai rendkívüli mértékben megcsappantak. Szerdán a 43 Celsius-fokos kánikula miatt hőségriasztást adtak ki. Az időjárás még melegebbre fordul csütörtökön, az előrejelzés szerint akár a 44 Celsius-fokos csúcshőmérsékletet is elérheti. Idén még nem volt ennél nagyobb hőség Cipruson.

Szokatlan hőhullám Finnországban

Erdőtüzek pusztítanak Észak-Finnországban is, Lappföldön, számolt be a Kot-Lappi helyi újság az érintett hatóságokat idézve.

Több településről is jelentettek tüzeket szerdán, köztük Lappföld fővárosából, Rovaniemiből, amelynek közelében található a Mikulás-falu. Az egyik legnagyobb tűz Kemijärvi közelében keletkezett, ott már több hektár terület veszett oda.

Július közepe óta a sarkkörön belül található Lappföld nagy részét szokatlan hőhullám sújtja. A finn meteorológiai intézet július 10. óta két hőségriasztást adott ki a térségre. A meteorológusok számításai szerint Lappföldön a következő napokban is rekordmeleg várható, a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot is, ezért továbbra is hőségriasztás van érvényben. (MTI)