Hoppál Péternek az irigység kultúrája jutott eszébe arról, ha valakinek nem tetszik Mészáros jachtozása

Hoppál Péter fideszes képviselő szerint nem azzal van a baj, hogy Mészáros Lőrinc jachtozik, hanem azzal, aki ezt kritizálja.

Az RTL Híradónak a politikus Tusványoson azt mondta, „ez egy nagyon negatív és rossz örökség, az irigység kultúrája.”

Azzal folytatta, hogy ez egy kádári, poshadt örökség, és visszament egészen Rákosi Mátyásig.

Arról beszélt, a baloldal ma is szereti hangoztatni, hogy fizessenek a gazdagok, “miközben a gazdagok jogait az Európai Unió minden eszközzel védi.”

Mészáros és Várkonyi Andrea egyébként szerdán Cannes-ban csapatta a Rose d'Orral, ahogy azt egy olvasónk le is fotózta.

Hoppál nyilatkozata kirívó, főleg azok után, hogy több miniszter rájött, hogy a luxizás árt a Fidesznek, ezért gyorsan elítélik. Lázár János egy fórumon el is mondta, hogy elege van a luxizásból meg a jachtozásból, és később egyértelműsítette, hogy Mészáros Lőrincre is gondolt. Navracsics viszont a batidai vadászkastély miatt Lázárt is elővette a luxizás miatt.

Orbán április végén arról beszélt, joggal háborítja fel a szavazókat a kormányközeli emberek látványos luxusa, de amikor azt kérdezték tőle, hogy megkérte-e a családtagjait és a kormánytagokat, hogy fogják vissza magukat, már azt mondta, ő senkinek nem ad életvezetési tanácsokat, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud.

Ezt a témát időről-időre előveszik, a megintettek pedig nem sokat törődnek az egésszel.