Megnevettette a CNN műsorvezetőjét Szijjártó Péter azzal, amit a Pride-ról és a homoszexualitásról mondott

A világpolitika (Ukrajna, Trump, vámháború) mellett LMBTQ-kérdésekről is faggatta a magyar külügyminisztert Richard Quest, a CNN meleg műsorvezetője a csatorna élő adásában. Az egész adást végignézve – a külügyminisztérium előzékenyen magyar feliratozással is közzétette a miniszter Facebook-oldalán – ráadásul egyértelmű, hogy ez volt a bő nyolcperces beszélgetés legizgalmasabb része.

Persze a két beszélgetőpartner előélete alapján erre lehetett is számítani. Hiszen amikor 2021-ben készített interjút Quest, szintén élő adásban, a magyar külügyminiszterrel, akkor a homofób törvény egy példányával a kezében azzal a kérdéssel kezdte a beszélgetést, hogy miután ő meleg (mármint Quest), őt is pedofilnak tartja-e Szijjártó.

A mostani beszélgetésben kevésbé provokatívan tért erre a témára: a gyülekezési törvény módosítására utalva azt mondta: az alapján „valószínűleg a Pride-ot be kell tiltani, mert az kifejezése a homoszexuális szerelemnek”. És ha ez így van, akkor mi a helyzet azzal, amiről Szijjártó korábban beszélt a műsorában, hogy mindenki azt szerethet, akit akar Magyarországon, kérdezte.

„Én és a férjem nem foghatjuk meg egymás kezét Budapesten, ugye? Mert az a homoszexualitás nyilvános kifejezése lehetne, és akkor megbüntethetnek minket, nem igaz?” Erre a kérdésre adta azt a választ a miniszter, ami miatt először belé fojtotta a szót Quest. Amikor Szijjártó ott járt, hogy „a Pride és az, ami körülötte történt nagyon-nagyon egyértelműen bebizonyította, hogy a szerelem teljesen szabad Magyarországon”, közbevágott:

„Ne, ugyan már, Péter!”

De Péter folytatta, méghozzá egy „teljesen szabad, csak” fordulattal: „Egy dolgot kérünk, Richard. Egy dolgot kérünk. Ne viselkedj provokatív, kínos, udvariatlan módon a nyilvános utcán (…) Gyerekek vannak az utcán, gyerekek nézik a tévét, ezért az oda nem való, zavarba ejtő viselkedés a nyilvános helyeken elfogadhatatlan.”

Quest erre visszavág azzal, hogy a hatalmas, százezres felvonulást – amiről egy képet be is vágnak ekkor az adásba – csak azért lehetett megtartani, mert az emberek nem tartották be a tilalmat, megtartották a felvonulást.

Majd miután a megismételt kérdésére, hogy ha ő és a férje kéz a kézben állnak Budapesten, letartóztathatják-e őket, Szijjártó azt mondja: „Nem, ugyan már! Miért mondja ezt? Nem, egyáltalán nem. Szívesen látjuk Önöket. Jöjjön el a férjével Budapestre, tetszeni fog!”

Azt feleli: