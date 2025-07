Sulyok Tamás kertészkedés közben elejtette, ki miatt van lezárva a Hilton környéke jó nagy ívben

Egy hosszú, kertészkedésről elmélkedő poszt közepén jelezte Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy pénteken hivatalos találkozója lesz Zhao Lejivel, a kínai parlament elnökével.

Ez azért érdekes, mert a rendőrség oldalán pár órája már közölték, hogy csütörtök délutántól delegáció érkezése miatt Budapesten több felé ideiglenes korlátozásokra lehet számítani.

Azt viszont ők nem árulták el, hogy ki az a Magyarország érdekei szempontjából kiemelten fontos, illetve nemzetközileg védett személy, aki miatt egy jó nagy területet le kell zárni a Hilton szálló körül (a pontos leírás itt), legkésőbb július 28-a 11 óráig.

Sulyok posztja alapján Zhao Leji lakik majd ott.

A lezárt terület egy része Fotó: police.hu

A látogatást a kormány nem verte nagydobra, Orbán Viktor miniszterelnök amúgy is Tusványoson van. Arról is csak a kínai média számolt be, hogy Leji találkozik Kövér László házelnökkel is. Nem csak Magyaroszágra jön, hanem Svájcba és Kirgizisztánba megy.