A post-truth politika jelképe volt, most hét évre börtönbe megy a Hazugkirály

Pénteken megkezdi hétéves börtönbüntetését George Santos, a volt republikánus képviselő, akit végül csalás miatt ítéltek el, és zártak ki a Kongresszusból - mindössze hatodikként az amerikai történelemben.

A New York-ban megválasztott képviselő a szavazók szimpátiájának elnyerése érdekében bármiről hazudozott, amiről úgy érezte, hogy kedvezhet neki a kampányban: egyetemi végzettségéről, vagyoni helyzetéről, nemlétező zsidó felmenőiről, szexualitásáról és még rengeteg mindenről, komplett kamu és gyakran változó élettörténetet fabrikálva magának.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Kampányában Santos sikeres vállalkozóként mutatta be magát, aki neves Wall Street-i cégeknél dolgozott, valójában azonban komoly anyagi gondokkal küzdött. Azt állította, hogy röplabdasztár volt az egyetemen, ahová, mint kiderült, soha nem is járt igazából. „Büszke amerikai zsidónak” nevezte magát – miközben nem is voltak zsidó felmenői.

Bár lebukása után hazugságait maga is elismerte, a képviselői esküt így is letehette – majd ott folytatta, ahol abbahagyta.

Tavaly nyáron aztán bűnösnek vallotta magát az elektronikus csalás és hamis személyazonosság vádjaiban, miután bebizonyosodott, hogy adományozókat vert át és emberek személyes adatait használta fel a kampánya finanszírozására.

Végül hét év letöltendőt kapott, ezt a büntetését kell pénteken megkezdenie egy szövetségi börtönben.

A politikai bukása óta a podcastjából és nyamvadt 200 dolláros cameo-videókból éldegélő Santos csütörtök este még szervezett magának egy búcsúbulit az X-en.

„Nos, drágáim… A függöny legördül, a reflektorfények elhalványulnak, a fukszok bedobozolva. Micsoda utazás volt, a Kongresszus termeitől a tévéhíradó káoszáig! Kaotikus volt? Mindig. Csillogó? Időnként. Őszinte? Megpróbáltam… többnyire”

- írta az utolsó posztjában.

Santos tavasszal még megpróbálta elérni, hogy csak két évre ítéljék, de a bíró elutasította a kérelmét, mert nem látta jelét valódi megbánásnak. A volt képviselő az ítélethirdetés előtti hetekben egyszerre beszélt „mélységes megbánásról”, és hangoztatta közben, hogy boszorkányüldözés és az ügyészség túlkapásainak az áldozata. Még reménykedett benne, hogy Trumptól elnöki kegyelmet kaphat, de ez sem történt meg.

A Hazugkirályként is emlegetett bukott politikus az utóbbi hetekben a börtönélettel kapcsolatos félelmeivel turnézott a médiában, Tucker Carlsonnak például ezt mondta: