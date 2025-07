Bűnösnek találták a férfit, aki annyira rajongott James Bondért, hogy megpróbált az oroszoknak kémkedni, de túl béna volt hozzá

A winchesteri koronabíróság bűnösnek talált egy brit férfit abban, hogy külföldi hírszerző szolgálatnak nyújtott segítséget. A kémkedős sztorikért rajongó férfi ugyanis személyes adatokat adott át az akkori brit védelmi miniszterről, Grant Shappsről két orosz hírszerzőnek hitt személynek, akikről aztán kiderült, hogy valójában a brit elhárítás beépített ügynökei.

A 65 éves Howard Phillipsről a tárgyalás során a vád azt állította, hogy könnyen akart pénzhez jutni, amikor felajánlotta szolgálatait a „Dima” és „Sasha” fedőnevű tiszteknek. Egy pendrive-ot is átadott az egyik tisztnek, amely Grant Shappsre vonatkozó információkat tartalmazott, köztük a miniszter otthoni címét és magánrepülőgépének hollétét.

Az esküdtszék néhány óra tanácskozás után egyhangú ítéletet hirdetett, bűnösnek találták a wannabe James Bondot. A bírónő előzetes letartóztatásba helyezte Phillipset, és az ítélethirdetést az őszi „legkorábbi elérhető időpontra” halasztotta.

A wannabe James Bond a letartóztatása pillanatában Fotó: Metropolitan Police

A vádlott az esküdtszéknek azt mondta, zsidó származású, és Shappset a helyi képviselőjeként ismerte meg egy zsinagógában tartott eseményen a választókörzetükben. Phillips elmondása szerint négyszer is találkozott Grant Shapps-szel, miután egy hertfordshire-i zsinagógában megismerkedtek. Állítása szerint társasági kapcsolatba is kerültek, és többször járt Shapps otthonában vacsorán és egy megbeszélésen is.

A Guardiannek az ügyben érintett volt védelmi miniszter, Grant Shapps így nyilatkozott: „Túl azon, hogy veszélybe sodorta a családomat, egy külföldi ellenfél segítése aláássa a nemzetbiztonságunkat, és veszélybe sodorja azokat, akik szolgálatot teljesítenek – valamint a tágabb közösséget is. Olyan pozíciókban szolgálni, mint a védelmi miniszteri tisztség, magában hordozza az olyan ellenséges államokkal való szembekerülést, mint Oroszország. De az a többletfenyegetés, hogy valaki a helyi közösségből próbálja segíteni az ellenfeleinket, egyszerre veszélyes és erkölcstelen.

A mai ítélet világos üzenetet küld: aki együttműködik egy ellenséges hatalommal, és ezzel brit életeket sodor veszélybe, számíthat arra, hogy utoléri az igazságszolgáltatás.”

Grant Shapps, volt brit védelmi miniszter Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A bűnösnek talált férfi anyagi nehézségekkel küzdött, és épp a brit Határőrségnél pályázott meg egy állást, amikor kapcsolatba lépett vele a brit elhárítás két beépített tisztje. Úgy került a látókörükbe, hogy korábban ő maga írt levelet az orosz nagykövetségnek, amelyben felajánlotta szolgálatait. 2024 márciusában, miközben az álláspályázata még folyamatban volt, és a különféle alkalmassági vizsgálatok zajlottak, Phillips e-mailezni kezdett a két brit elhárítótiszttel, akikről azt hitte, hogy orosz hírszerzők. Később a „Sasha” és „Dima” fedőnevű brit elhárítók WhatsAppon keresztül kommunikáltak Phillips-szel, ám a vádlott nem volt hajlandó elárulni, mivel tud szolgálni, amíg nem találkoznak személyesen. Phillips azt állította nekik, hogy nyugdíjas és korábban csődeljárásokkal foglalkozott.

Phillips végül beleegyezett abba, hogy egy pendrive-on dokumentumot adjon át „az oroszoknak”, amelyben részletezi, mivel tudna szolgálni nekik. Az eszközt egy előre egyeztetett helyen egy bicikli nyitott nyeregcsövében dugta. A pendrive-on található doksiban röviden vázolta az ajánlatát, ami így hangzott:

„Ha egy külföldi hatalomnak lenne egy külső embere, teljesen rejtve, teljes titokban, aki könnyedén mozog a társadalomban – bárhol, bármilyen szinten –, és példás helyi polgárként vagy turistaként a világ bármely pontján tökéletesen bele tud olvadni a környezetbe, az felbecsülhetetlen értéket jelentene egy idegen hatalom számára a diszkrét mozgás biztosításához.

Ehhez adjunk hozzá egy érvényes kormányzati biztonsági átvilágítási igazolást. Egy ilyen személy észrevétlenül tud mozogni, minden gyanún felül áll, akadálytalanul utazhat bárhová, bármikor, kérdések nélkül – egyszerűen gyanún felül áll.

Most képzeljük el, hogy ez a személy helyben is tud cselekedni rövid határidővel: képes egy bárhonnan érkező műveleti tisztet fogadni, számára biztonságos menedéket, utazást, segítséget biztosítani, majd visszajuttatni a kijelölt indulási helyre úgy, hogy senki nem tesz fel kérdéseket – mindezt úgy, hogy közben cégeket hoz létre és eszközöket szerez be. Ez felbecsülhetetlen lehet.”

2024. április 26-án Phillips találkozott a beépített ügynökökkel egy londoni szállodában, ahol felfedte valódi nevét, és közölte velük, hogy logisztikai támogatást tud nyújtani, valamint hamarosan biztonsági átvilágításon fog átesni a Belügyminisztériumban. Májusban újra találkoztak Phillips-szel egy kávézóban, ahol elmondta, hogy személyes adatokat tud szolgáltatni Grant Shapps akkori védelmi miniszterről. A tárgyaláson elhangzottak szerint az álorosz ügynökök megbízták, hogy foglaljon szállodát Londonban, vásároljon egy mobiltelefont, és hozzon létre hozzá egy hamis e-mail címet, hogy előkészítsen egy „érzékeny találkozót” az orosz hírszerzés egyik magas rangú tisztje számára.

A vádlott 500 font készpénzt kapott a felmerülő költségek fedezésére, és még aznap este szorgosan lefoglalta a szobát. 2024. május 16-án Phillips találkozott „Sashával”, és átadta neki a mobiltelefont, valamint egy pendrive-ot, rajta Shapps adataival.

A wannabe James Bondot ezzel fizették ki a brit elhárítók Fotó: Metropolitan Police

További utasításokat kapott, hogy találkozzon egy bizonyos Nikolai Anatolevics Yakovlev nevű férfival egy közeli kávézóban, ezért egy ezer fonttal kitömött borítékot vett át. A találkozó már nem jött létre, ugyanis civil ruhás rendőrök letartóztatták Phillipset a kávézóban. A bíróságon Phillips azt állította, hogy valójában az orosz ügynököket akarta „leleplezni”, és abban reménykedett, hogy az információkat Izraelnek adhatja át, mivel úgy gondolta, ez „előnyére válna” az izraeli államnak. Azt is elismerte, hogy 2024 márciusában levelet küldött az iráni és a kínai nagykövetségeknek is. Amikor megkérdezték, hogyan viszonyul az Egyesült Királysághoz, így válaszolt: „Szeretem az Egyesült Királyságot… Soha nem tennék semmi olyat szándékosan, ami ártana ennek az országnak – soha.”

Phillips volt felesége a tárgyaláson azt mondta: „Arról álmodozott, hogy olyan lehet, mint James Bond”, gyakran nézett az MI5-ről és MI6-ről szóló filmeket, „megszállottja volt” ezeknek a témáknak. Az ügyészek szerint az ítélet figyelmeztetésként szolgál mások számára, akik hasonló tevékenységen törik a fejüket:

„Howard Phillips világosan kifejtette, milyen szolgálatokat hajlandó nyújtani egy ellenséges államnak. A közigazgatásban való elhelyezkedéstől és biztonsági átvilágítás megszerzésétől kezdve a védelmi miniszter személyes adatainak átadásáig – Phillips arcátlanul törekedett anyagi haszonszerzésre, fittyet hányva arra, milyen károkat okozhat saját hazájának.”

(Guardian, AP)