Kamumagyar maszkos oroszok szólítják fel az ukrán toborzó irodák megtámadására a kárpátaljai magyarokat

Három héttel azelőtt, hogy nyilvánosságra került Sebestyén József, egy kárpátaljai magyar besorozott katona halálhíre, az oroszok bizarr hamis zászlós dezinformációs kampányt indítottak a közösségi médiában azzal a céllal, hogy etnikai feszültséget szítsanak Kárpátalján a magyarok és az ukránok között – írja Panyi Szabolcs a VSquare-en.

Június 21-én a 140 ezres követőtáborral bíró „Otryad Kovpaka” nevű oroszbarát Telegram-csatorna tett közzé egy videót, amelyen három maszkos férfi egy magyar zászló előtt és néhány Molotov-koktél mögött tört ukránul szólítják meg a kárpátaljai magyarokat – akiket „honfitársaknak” szólítanak –, hogy gyújtsanak fel ukrán állami épületeket, köztük katonai toborzóirodákat, és követeljék Kárpátalja visszacsatolását Magyarországhoz.

Részlet a videóból

A férfiak az akcentusuk alapján oroszok, ahogy az az ukrán Behind the News elemzéséből kiderül. A csatorna, amelyen közölték a videót, egy vezető orosz nyelvű azeri hírportál szerint a Kreml-ideológus Alekszandr Dugin hálózatához köthető, és már máskor is lebuktatták azzal, hogy álhíreket terjeszt. A VSquare végig vette, milyen csoportokon terjedt aztán ez a videó (amelyet amúgy itt lehet megnézni). Magyar nyelvű közösségekben nem terjedt, ám Lengyelországban pár nap múlva felkapták, miután megosztotta egy Piotr Panasiuk nevű oroszbarát lengyel politikus.

Sebestyén Józsefről azt állítja a miniszterelnök és több kormánytag is, hogy az ukrán toborzó tisztek verték halálra, ám az nem derült még ki, hogy mire alapozva jelentették ezt ki súlyos mélységekbe lökve az eddig sem rózsás magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatot. Ez az orosz videó tehát nem sokkal azelőtt készült.