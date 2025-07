Nem kellett Kerkez a Puskásnak

A most a Liverpoolt erősítő Kerkez Milos 16 évesen Felcsúton is járt próbajátékon, de „végül különböző okok miatt nem került a Puskás Akadémiára” - mondta Hornyák Zsolt, a Puskás edzője a Nemzeti Sport beszámolója szerint Tusványoson egy beszélgetésen. Hornyák utólag a legnagyobb menedzseri hibájának tartja, hogy nem volt határozottabb, és nem tartotta ott a fiatal Kerkezt, annak ellenére, hogy már akkor is látszódtak a kivételes képességei.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Kerkez Milost fél évvel a felcsúti kalandja után az AC Milan igazolta le. Hogy az elvileg a fiatal tehetségekre alapozó Puskásnak miért nem kellett, nem derült ki Hornyák szavaiból, de ha ezt a saját hibájának is tartja, akkor feltehetően nem kizárólag a játékoson vagy Kerkez apján múlt a dolog, hogy inkább Győrben folytatták.

„Miért hoztok ide gyerekeket?”

- kérdezte a saját visszaemlékezése szerint először Hornyák, amikor játékosügynökök ajánlották neki az akkor 16 éves Kerkezt - végül a segítői szóltak neki, hogy nézze már meg a játékost edzésen, „mert ilyet nem nagyon látott”. Eszerint Kerkez a nála sokkal idősebbeket irányította, felnőttként, éretten viselkedett, „érződött benne a balkáni vér, a kiforrott, különleges személyisége”.

Mészáros Lőrinc és Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia kispadján. Fotó: pfla.hu

Az Orbán Viktor által alapított Puskás Akadémia elvileg kiemelten a tehetséggondozásra jött létre, ténylegesen a magyar NB1 második legerősebb csapata, a magyar adófizetők számára ez most 5,7 milliárd forintba kerül évente. A csapat a harmadik számú európai kupa selejtezőjének első meccsén Cipruson kapott ki egy góllal, Hornyák mestert onnan reptették Tusnádfürdőre.