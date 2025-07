Sérelemdíjat kell fizetnie a napiujsag.hu-nak a Pride két szervezőjének, amiért pedofíliával vádolta meg őket

A Debreceni Törvényszék kimondta, hogy a napiujsag.hu megsértette a Budapest Pride két szervezője, Filó Mariann és Hrubi Zita jóhírnévhez és becsülethez fűződő jogát. Az oldalon megjelent cikk valótlanul állította róluk, hogy miért készítettek videófelvételeket egy strandon, és szexuális irányultságukat is összemosta a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel, olvasható a Háttér Társaság közleményében.

A Budapest Pride két szervezője 2023-ban egy balatoni strandon pihent, amikor énekelve, zászlót lobogtatva bevonultak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) nyári táborának résztvevői, többségében gyerekek. A Pride-szervezők jelenlétét a táborozókat kísérő felnőttek is észlelték, a felek kölcsönösen videófelvételeket készített egymásról, mígnem egy szóváltás is kialakult. Az esetről a 444 is beszámolt. A napiujsag.hu viszont azzal a címmel hozott le cikket, hogy: „A Budapest Pride szervezője pedofil indíttatásból készíthetett felvételeket egy ifjúsági tábor résztvevőiről?”.

A cikk azt állította, hogy a Pride-szervezők a strandon kiskorúak elleni visszaélés céljából készítettek fotókat, emellett azzal vádolta őket, hogy hazugságot állítanak a történtekről, és a szexuális irányultságukkal kapcsolatos sértő megjegyzést is megfogalmazott. Az érintettek ezért a Háttér Társaság közreműködésével személyiségi jogi pert indítottak a cikkben megjelent valótlan, jó hírnevüket és becsületüket sértő állítások miatt.

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

A Debreceni Törvényszék az ügyben hozott ítéletében hangsúlyozta, hogy a cikk kiskorúak elleni visszaéléssel kapcsolatos állítása egyértelműen tényállításnak tekinthető, és a perben nem nyert bizonyítást, hogy a Pride-szervezők valóban a cikk szerzője szerinti céllal készítettek felvételeket. A pedofília társadalmi megvetettségét is figyelembe véve az ezzel való gyanúsítás sértheti a jóhírnevet, és ebben az esetben ezt a bíróság meg is állapította. A törvényszék szerint emellett egyértelműen becsületsértő az, hogy a cikk a felperesek szexuális irányultságára lealacsonyító kifejezést használ és azt összemossa a gyermekek terhére elkövethető bűncselekményekkel.

A bíróság fejenként egymillió forint sérelemdíj, és annak kamatai megfizetésére kötelezte a napiujsag.hu oldalon megjelenő tartalomért felelős személyeket. Mindemellett a portál főoldalán 24 órán keresztül közzé kell tenniük a bíróság ítéletének bizonyos részeit is tartalmazó bocsánatkérést, és a bíróság a további jogsértéstől is eltiltotta őket.

„Örömmel fogadtuk a bíróság döntését, amelynek egyértelmű üzenete, hogy nem lehet senkit sem lejáratni büntetlenül alaptalan vádakkal, gyűlöletkeltő hazugságokkal, különösen nem a szexuális irányultságuk miatt. Amellett, hogy fontosnak tartjuk, hogy magunkért kiálltunk, reméljük, hogy ez az ítélet másokat is megerősít abban, hogy érdemes jogi úton fellépni a valótlan állítások és uszító narratívák ellen” - mondta el Filó Mariann és Hrubi Zita.