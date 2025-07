7+1 keresztény-konzervatív, polgári gondolat az első Digitális Polgári Kört megalapító stricitől

Amint Orbán Viktor bejelentette, elindultak a Digitális Polgári Körök, és az első DPK alapítója nem más, mint a nagy konzervatív, polgári gondolkodó, Magyarország rémálma, az Országház fantomja, a telep csicskája, az eredeti gengszter, a drogsztár: Pityinger László alias Dopeman.

A magyar történelemben új fejezetet nyitó, a digitális honfoglalást, a digitális immunrendszer-erősítést elindító alapítást megünneplendő összegyűjtöttük az alapító atya, a strici (mármint Dopeman, nem a miniszterelnök úr) néhány hazafias, keresztény-konzervatív költeményét.

Nehéz időket élünk, amikor a legfontosabb ügy, hogy egy északír rapzenekar felléphet-e egy fesztiválon, vagy hogy Majkát egy szám közben játékból lelőtték egy mikrofonnal. Ilyenkor az országot féltő, a hazát építő, jobboldali emberek számára (kivéve a drogügyi kormánybiztost) megfontolandó, sőt megszívlelendő sorokból meríthetünk erőt.

„Rémálom a Szigony utcából

Lelkiismeret engem nem gától

Ha nem adsz pénzt, nem vagy a spanom

Ha nem vagy a spanom, fejeden a szarom

A fejeden a szarom, a botom belarakom a feleséged

valagába

Utána megtudod és indulhat a dráma

Nem tudsz mit tenni mert mögöttem az utca

Elveszem amit akarok

Ha mindenki lophat, én is lophatok, hazudhatok”

„A legrosszabb rémálom én vagyok neked

Mert a szöveg, amit a Nyolcból a gyerek löket

Sérti a füled és töröd a fejed

Hogy hogyan vethetnél ennek véget

De most megbaszlak, érezni fogod

Mint a szűz buzi, mikor száraz pélót

Kap a likába, és nagyon fáj neki

Ezt érzi tőlem a sok hipokrita geci

Hazug hazugot követ a tisztelt házban

És a tévébe mutatják egyenes adásban

Behányok, ha látom a parlamenti naplót

Mert a sok túl fizetett parazita stríbolja az adót

A bűnözést meg vissza szorítják

Miközben a tini köcsögöket a fű miatt a börtönbe zárják

Egy dolog nekem nem tiszta

Hogy lehet egy író komcsiból MIÉP-es kutya”

„Nem vagy te más, mint egy basztarisznya

Itt nincs románc, ez a játékosok klubja

Hölgyek előre, mi ez a lószar?

Minden ribanc csak egy dolgot akar

Ha nincs pénz, nincs dugás

De ha van lé, minden mehet akár egy seggbekúrás

Kurvák, stricik, stricik, kurvák

Ezt a játékot a pináért játszák

6-ost dobtál, de én nem leszek 9

Bukj le bébi, had élvezzen a kéjenc”

„Nagy divat ám manapság buzinak lenni

Viszont nem tudom, minek azt reklámozni

Hogy seggekbe turkálsz és pélókat veszel a szádba (fúj)

Ember, nem vágod, hogy ez nem fair

Hogy ez lett a törtetés elsődleges módja

És hódít a szexuális torna

Amit Homérosz is űzött Görögországban

Most a kancsók a menők a médiavilágban

Még szerencse, hogy nincsen nekem kisgyerekem

Mert így a tévét én már délután is nézhetem

Minket már azért is kerékbe törnek

Ha nem írjuk ki, hogy »szókimondó szövegek«

Hát ezeket a szavakat most nagyon kimondom

Az összes köcsögöt a pokolba kívánom

Te meg fölteszed a kérdést: »Ki ez az állat?«

Dopeman a nevem, a kurva anyádat!”

„Gyere velem bébi, jó lesz ez a buli

A seggedről fogom a kokaint szívni

És ha ma este engem jól tartasz

Biztos lehetsz benne, hogy te is kaphatsz

(…)

A szemedbe mondom, cica

Magamban úgy hívlak, te kis szopadék kurva

Nekifutásból veszek egy nyakláncot

Te meg cserébe magad nekem adod

(…)

Először kedves vagyok

De ha később szemtelen vagy, én a szádba baszkodok

És ha meguntam a pinádat

Lekoccolok, és a közösbe bedoblak

(…)

Tudod, mit mondott a spanom, a Gyurma?

A ribi nem jó, csak két dologra

A faszomat szopni és lóvét keresni

Hidd el nekem, mindnek a soron kéne állni”

„Nem mondok neveket, mert az nekik tré

Ha a manusuk megtudná, otthon lenne baj

De jobb, ha tudod, köcsög, amint kiléptél az ajtón

Az én telefonom egyből csörög

És ha éppen van időm, a kibaszott nődre

Odaugrom hozzátok finom ebédre

Iszom a sörödet és nézem a tévéd

Utána meg megbaszom a ringyódnak a seggét

Olyanokat csinálok vele

Amire neked mindig azt mondta: »Jaj, bébi, ne!«

Nyalatom a seggem, és a hátára hugyozok

Ő meg úgy élvezi, hogy csak vinnyog

Mert ha egyszer is megbasztam én ezt a bulát

Utána visszasírja Dopeman papát

Hozzám képest Casanova csak egy majom

Ez az amit vág, minden volt csajom”

„A csajok között is vannak ribancok, tudod

Mindegyik a pénzemért meg a nevemért szopkod

És nem is hazudnak, hogy szerelmet akarnak

A kurváknak presztízs, hogy engem megkapnak

És ott van a másik fajta, a hazudós ringyó

Ő a szemedbe jó, de ha becsukódik az ajtó

Szopja az idegen farkat

Mint a kibaszott torkos borz

Utána meg kérésekkel kínoz

Nekem ezen a téren nem mutathatsz újat

Mindenféle kurvát megbasztam, vagy százat

Dopeman bébi, testvér, megmondhatja neked

Az sem elég nekik, ha a lelked kifizeted

Műköröm, fodrász és, bazdmeg, a vacsora

Nem vagyok én az átkozott jóléti iroda

Mit gondol a ribanc, szarom én a pénzt?

Ha nem úgy ugrál, ahogy én akarom, elhúzhat és kész”

„Nem vagyok a családos apáknak az álma

Ha megvolt a lánya, utána jöhet az anyja

Szerinted gusztustalan, ha megbaszunk egy kiskorút?

De ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud!

És nekik ez nem is nagyon erőszak

Nem mondhatom, a lányaitok szívesen leszopna

Engem és a csapatomat, a sok maffiózót

A fellépések után a buszban forgatunk pornó videót

Ne én rám haragudj, ha ilyenek a csajok

Én is a fejem fogom, hogy kiket szopatok

Teli gecis szájjal mesélik, hogy otthon a férjük, meg a gyerek

Néha meg tinédzserek

Jönnek be a stúdióba, kint megvár a mama

Mégis meg lesz baszva, mama kicsi lánya

Bevallom az vagyok, egy undorító disznó

Lelkiismeret no, ezért vagyok strigó”

A témában ajánljuk még egy másik konzervatív, polgári gondolkodó, Bayer Zsolt elmés bonmot-jait is.