Állig felfegyverzett csendőrök vittek magukkal hat szurkolót a csíkszeredai stadionból

Nemzetközi szinten is szokatlan jelenet játszódott le a péntek esti FK Csíkszereda-Rapid Bukarest bajnoki mérkőzés szünetében: a stadion VIP-páholyában megjelent öt, állig felfegyverzett csendőr, akik magukkal vittek hat magyar szurkolót – írja a Nemzeti Sport.

A csendőrök arra hivatkozva intézkedtek, hogy a szurkolók alkoholt fogyasztottak. A román törvények értelmében ez tilos, de hamarosan eltörölhetik a korlátozást.

Az FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán a lapnak azt mondta, tudtak erről a törvényről, az első és a másodosztályban is érvényben van, a belépőjegyre is ráírták, hogy alkoholt fogyasztani tilos, „mégis különös, hogy most hirtelen milyen fontos volt a csendőrségnek ezt ellenőriznie, szerintem ez a vicc kategória, eléggé egyértelmű, hogy erődemonstráció volt a részükről.”

A lap szerint mind a hat szurkoló magyarországi magyar. Van köztük nő és fiatalkorú is. Mindannyian 50 eurós büntetést kaptak, és fél évre kitiltották őket a stadionból.

Az egyik érintett, Jakab Károly azt mondta, „egy 2004-es törvényre hivatkoztak a csendőrök, és ha a konzulátusról nem jöttek volna tolmácsolni, azt sem tudtuk volna, hogy miről van szó”, ugyanis hiába kérte, nem váltottak angolra. A tiszt állítólag arra hivatkozott, hogy Romániában vannak.

„Azt mondták, hogy láttak minket a stadionban italt fogyasztani, de nem tudtak tanút hozni, és nem tudtak erről videófelvételt mutatni. A jegyzőkönyvet egyelőre nem írtuk alá, de elengedtek minket azzal a feltétellel, hogy majd a magyar konzulátus illetékese aláírja helyettünk.”

Egy román lap több fotót is közzétett az alkoholfogyasztásról.

A Magyar Nemzet a román sajtóra hivatkozva azt írja, a szurkolók a helyi kézműves sört itták, ami alacsony alkoholtartalmú, és a szervezők engedélyezték.

A stadion előtt a 444 stábja is ott volt, megérkezett Szöllősi György és Hende Csaba. A szervezők Orbán Viktort is várták, de ő nem ment el a meccsre.

Szöllősi a meccsről Rúzsa Magdival posztolt közös képet, aki fellép Tusványoson.